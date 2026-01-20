قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البرلمان الأوروبي يجمد تصديق الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة وسط انتقادات داخلية
في يومهم العالمي | وزيرة التضامن : احترام كبار السن ميزان أخلاق الأمم
"من أول تجربة برلمانية تبدأ المسؤولية".. الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق برنامجًا تدريبيًا للنواب الجدد
مستشار الرئيس الفلسطيني يكشف عن تفاصيل خطة إعمار غزة
تقلبات جوية .. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة
دعاء الإفطار أول يوم في شعبان.. اغتنم أوقات الاستجابة بكلمات تفتح لك أبواب الرزق
الأعلى للقبائل والعشائر في حلب: أبناؤنا لا يملكون السلاح الثقيل
رئيسة وزراء الدنمارك: لن نتخلى عن جزيرة جرينلاند
اعتقالات عقب نهائي أمم إفريقيا.. الشرطة المغربية تتحفظ على 19 مشجعا سنغاليا بعد أحداث الشغب
إعادة الاعتبار للبعد الإنساني في أماكن العمل | تفاصيل مهمة
الحكومة السورية: أخطرنا الجانب الأمريكي رسميا بنية قسد الانسحاب من محيط مخيم الهول
بيراميدز يتأهل لدور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد الفوز على الجونة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
قيادي مستقبل وطن: مشاركة الرئيس السيسي في «دافوس» تؤكد ثقة العالم في الاقتصاد المصري

قال المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، تعكس الحضور القوي والمتوازن للدولة المصرية على الساحة الدولية، وتؤكد ثقة المؤسسات الاقتصادية العالمية في مسار الإصلاح الذي انتهجته مصر خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح الحبال، أن وجود الرئيس السيسي في هذا المحفل الاقتصادي الدولي المهم يبعث برسائل طمأنة للمستثمرين ورجال الأعمال حول استقرار الاقتصاد المصري، وجدية الدولة في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية واضطرابات متلاحقة.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن منتدى دافوس يمثل منصة دولية مؤثرة لعرض الفرص الاستثمارية الواعدة التي تمتلكها مصر في عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الصناعة والطاقة والبنية التحتية والتحول الرقمي، فضلًا عن كونه فرصة لعقد لقاءات ثنائية مع قادة الدول وكبرى الشركات العالمية لبحث أطر التعاون والشراكات المستقبلية.

وأضاف الحبال، أن ما حققته الدولة المصرية من إصلاحات اقتصادية وتشريعية، وتطوير للبنية التحتية، انعكس بشكل واضح على قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام الأزمات العالمية، وهو ما يجعل مشاركة الرئيس السيسي في المنتدى فرصة لعرض التجربة المصرية كنموذج ناجح في إدارة الأزمات وتحقيق الاستقرار.

وأكد، أن القضايا المطروحة على أجندة المنتدى، وفي مقدمتها دعم النمو المستدام، وتوسيع الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار، وتنمية رأس المال البشري، تتسق مع رؤية الدولة المصرية وخططها الاستراتيجية، وتسهم في فتح مجالات جديدة للتعاون مع شركاء دوليين في هذه الملفات الحيوية.

ولفت المهندس تامر الحبال، إلى أن اللقاءات الرسمية والجانبية التي يعقدها الرئيس السيسي على هامش المنتدى تعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية، وتدعم دورها المحوري في مناقشة القضايا الاقتصادية والسياسية ذات الاهتمام المشترك، بما يرسخ صورة مصر كشريك موثوق وفاعل في المجتمع الدولي.

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل

ميدو

التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا

مانشستر سيتي

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 والقنوات الناقلة

قيادي مستقبل وطن: مشاركة الرئيس السيسي في «دافوس» تؤكد ثقة العالم في الاقتصاد المصري

برلماني: مشاركة الرئيس السيسي في منتدى دافوس تعكس ثقل مصر الدولي

عقوبة تلويث الطريق بمخلفات أو مواد ضارة بتعديلات المرور الجديدة

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع البوسطة بالزقازيق | صور

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

«اشتريت لقب الأسطورة».. فاطمة عمر تفتح قلبها لـ "صدى البلد" وتحكي عن 25 عامًا من الذهب والدموع: لا يوجد شيء اسمه إعاقة

فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال

ما سبب موتها؟ القصة الكاملة لوفاة الستايلست ريهام عاصم

ريهام عاصم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

