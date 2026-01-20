قيادي مستقبل وطن: مشاركة الرئيس السيسي في «دافوس» تؤكد ثقة العالم في الاقتصاد المصري

قال المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، تعكس الحضور القوي والمتوازن للدولة المصرية على الساحة الدولية، وتؤكد ثقة المؤسسات الاقتصادية العالمية في مسار الإصلاح الذي انتهجته مصر خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح الحبال، أن وجود الرئيس السيسي في هذا المحفل الاقتصادي الدولي المهم يبعث برسائل طمأنة للمستثمرين ورجال الأعمال حول استقرار الاقتصاد المصري، وجدية الدولة في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية واضطرابات متلاحقة.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن منتدى دافوس يمثل منصة دولية مؤثرة لعرض الفرص الاستثمارية الواعدة التي تمتلكها مصر في عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الصناعة والطاقة والبنية التحتية والتحول الرقمي، فضلًا عن كونه فرصة لعقد لقاءات ثنائية مع قادة الدول وكبرى الشركات العالمية لبحث أطر التعاون والشراكات المستقبلية.

وأضاف الحبال، أن ما حققته الدولة المصرية من إصلاحات اقتصادية وتشريعية، وتطوير للبنية التحتية، انعكس بشكل واضح على قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام الأزمات العالمية، وهو ما يجعل مشاركة الرئيس السيسي في المنتدى فرصة لعرض التجربة المصرية كنموذج ناجح في إدارة الأزمات وتحقيق الاستقرار.

وأكد، أن القضايا المطروحة على أجندة المنتدى، وفي مقدمتها دعم النمو المستدام، وتوسيع الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار، وتنمية رأس المال البشري، تتسق مع رؤية الدولة المصرية وخططها الاستراتيجية، وتسهم في فتح مجالات جديدة للتعاون مع شركاء دوليين في هذه الملفات الحيوية.

ولفت المهندس تامر الحبال، إلى أن اللقاءات الرسمية والجانبية التي يعقدها الرئيس السيسي على هامش المنتدى تعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية، وتدعم دورها المحوري في مناقشة القضايا الاقتصادية والسياسية ذات الاهتمام المشترك، بما يرسخ صورة مصر كشريك موثوق وفاعل في المجتمع الدولي.