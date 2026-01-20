زخم غير مسبوق بالمنتدى العالمي.. لقاء مرتقب بين الرئيس السيسي وترامب على هامش دافوس

قال عمرو المنيري، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من زيورخ، إن اليوم الثاني من منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يشهد زخماً غير مسبوق، في ظل مشاركة قياسية تمثلت في حضور ممثلين عن 130 دولة وأكثر من 60 رئيس دولة وحكومة.

وأوضح المنيري، في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”، أن الأجواء الجليدية في دافوس لا تعكس حدة النقاشات والصراعات السياسية داخل أروقة المنتدى، خاصة عقب التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي اعتبرها مراقبون مؤثرة إلى حد جعله «صاحب قرار» داخل المنتدى رغم عدم مشاركته الرسمية.

وأشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجّه انتقادات مباشرة لترامب، مؤكداً رفض فرنسا وأوروبا لما وصفه بـ«التهديدات المتعلقة بالسيطرة على جرينلاند»، وهي التصريحات التي رد عليها ترامب بتغريدة على منصته «تروث سوشيال»، قلّل فيها من أهمية موقف ماكرون، معتبراً أنه سيغادر منصبه قريباً.

وفي سياق متصل، كشف المنيري عن لقاء مرتقب غداً بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أن مصر تُعد من أبرز الدول المرشحة للاستفادة من المنتدى، لا سيما في ملفات الطاقة والطاقة المتجددة، التي تتصدر أجندة النقاشات والفرص الاستثمارية المطروحة.