من دافوس إلى إفريقيا.. مباحثات مصرية هندية لتوطين صناعة الدراجات النارية

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا على هامش مشاركته في منتدى دافوس بسويسرا، مع سودارشان فينو، رئيس شركة TVS Motors الهندية.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري في قطاع صناعة السيارات، وفرص توطين الإنتاج في مصر والتصدير إلى الأسواق الإفريقية، إضافة إلى أسواق تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتناول اللقاء آليات دعم تطوير صناعة السيارات في مصر، في ضوء استراتيجية الدولة لتوطين الإنتاج وتشجيع التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، مع استعراض الحوافز الاستثمارية المتاحة وإمكانية تخصيص الأراضي للمشروعات طويلة الأجل، فضلًا عن المزايا التي توفرها اتفاقيات التجارة الحرة لتسهيل النفاذ إلى الأسواق الإفريقية.

وأكد الوزير أن TVS Motors تُعد أكبر مُصنّع للدراجات النارية والسكوترات ثلاثية العجلات في الهند والرابع عالميًا، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ نحو 4.95 مليون وحدة، وبحصة تقارب 10% من سوق الدراجات النارية في مصر، إلى جانب خبرتها في تصنيع المركبات ثلاثية العجلات بمختلف فئاتها.

وأشار إلى سعي مصر لجذب استثمارات صناعية كبيرة تستهدف إنتاج نحو 100 ألف وحدة سنويًا، مع توطين سلسلة التوريد، مستندة إلى قدراتها الصناعية الحالية في إنتاج الصلب ومكونات السيارات، ودعم بناء شبكة قوية من الموردين المحليين.

وشدد الخطيب على التزام الحكومة بدعم المستثمرين الأجانب وتيسير دخولهم السوق المصري، وتوفير الأطر التنظيمية والحوافز اللازمة لإنجاح مشروعاتهم، بما يعزز الشراكات طويلة الأجل ويحفز نمو قطاع السيارات، خاصة في ظل استقرار السياسات النقدية والمالية والتجارية وتنافسية تكاليف العمالة.

من جانبه، أكد سودارشان فينو، اهتمام TVS Motors بدراسة فرص الاستثمار والإنتاج في مصر للتصدير إلى الأسواق الإفريقية، مستفيدة من الحوافز الاستثمارية واتفاقيات التجارة الحرة، بما يدعم تنافسية الشركة إقليميًا ودوليًا.

وأوضح أن الشركة تفضل البدء بالإنتاج التقليدي للدراجات النارية والمركبات (ICE) قبل التوسع في المركبات الكهربائية، نظرًا لاعتماد سلاسل توريد الأخيرة على الصين، مع السعي لتطوير مركز صناعي متكامل للتصدير إلى شرق وغرب إفريقيا، واختيار مصر لما تتمتع به من انخفاض التكاليف وموقع استراتيجي.

وأشار رئيس الشركة إلى أن وفدًا رفيع المستوى يضم الرئيس الدولي ورئيس الإنتاج العالمي سيزور مصر قريبًا للقاء المسؤولين وزيارة المناطق الصناعية والموردين المحليين، بهدف إعداد دراسة شاملة وعرض استثماري متكامل لإنشاء أكبر مركز لتصنيع الدراجات النارية والثلاثية العجلات في إفريقيا، بما يدعم نقل التكنولوجيا وبناء القدرات الفنية للعمالة المصرية وفقًا لمتطلبات الأسواق الإقليمية والدولية.

وفي هذا السياق، وجّه وزير الاستثمار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع الشركة خلال الزيارة المرتقبة، لعرض الإصلاحات التي تنفذها مصر في مناخ الاستثمار ومناقشة خطط الشركة وتقديم التيسيرات اللازمة لإنجاح المشروع.