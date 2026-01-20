رئيسة المفوضية الأوروبية: العالم تغير تمامًا منذ تأسيس منتدى دافوس

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن العالم يشهد تغيرات جذرية منذ تأسيس منتدى دافوس، مما يجعل الاتحاد الأوروبي أمام فرصة تاريخية لإعادة تقييم موقعه ودوره على الساحة الدولية وتعزيز استقلاليته وقدرته على مواجهة التحولات العالمية المعقدة.

أوروبا أمام فرصة تاريخية لتعزيز وحدتها

أوضحت فون دير لاين، في تصريح خاص عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الانقسام والتشرذم العالمي يفرض على أوروبا إعادة تقييم استراتيجيتها والعمل على تعزيز وحدتها الداخلية، بما يمكنها من مواجهة التحديات الدولية وتعزيز تأثيرها في النظام العالمي.

وأكدت أن القيم الأوروبية والخبرات المتراكمة تجعل الاتحاد شريكًا موثوقًا قادرًا على بناء علاقات متوازنة تحقق المصالح المشتركة.

نظام تجاري عالمي أكثر عدالة

وشددت رئيسة المفوضية على أهمية إقامة نظام تجاري عالمي قائم على الشراكة والتعاون بدلاً من الانعزال والحمائية، موضحة أن العالم لا يزال مستعدًا للشراكة مع أوروبا في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والتنموية، وهو ما يشكل فرصة لتوسيع النفوذ الأوروبي على المستوى الدولي.

أوروبا وجذب الاستثمارات وتعزيز النمو

وأضافت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يمتلك الأصول والإمكانات اللازمة لجذب الاستثمارات، وتعزيز النمو الاقتصادي، ودعت إلى تقوية النفوذ السياسي والاقتصادي للاتحاد على الساحة العالمية لمواجهة التحولات الجيوسياسية والاقتصادية.

وأكدت أن أوروبا يمكنها استغلال هذه المرحلة لبناء نموذج أوروبي أكثر استقلالية ومرونة، قادر على حماية مصالح الدول الأعضاء وتعزيز دور الاتحاد في اتخاذ القرارات الاستراتيجية على المستوى الدولي.

تعزيز مكانة أوروبا في النظام الدولي

وأشارت فون دير لاين إلى أن التحولات العالمية الحالية، بما في ذلك التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، توفر فرصة غير مسبوقة لأوروبا لإعادة صياغة سياساتها الداخلية والخارجية، بما يضمن زيادة قدرتها على التأثير الدولي وتحقيق التنمية المستدامة لمواطنيها.