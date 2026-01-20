قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة البيئة تبحث سبل تعزيز الاستثمار داخل المحميات الطبيعية مع صندوق تحيا مصر
3 أيام.. موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2026
تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر أسماء إسماعيل بتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء
يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج
الدفاع السورية: سجن الأقطان بالرقة مؤمن بالكامل ولا إشتباكات بمحيطه
هل يبقى ديانج مع الأهلي حتى نهاية الموسم أم تسمح الإدارة برحيله إلى أوروبا ؟
المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث يطلق لجنة لصياغة نماذج موحدة للدراسات الطبية الإكلينيكية
بعد قرار وزير العمل.. عدد أيام إجازة 25 يناير 2026 القطاع الخاص والحكومي
أمريكا تلاعب روسيا في الإفراج عن سفينة النفط مارينيرا
شيخ الأزهر يستقبل ضيوف مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية بحضور وزير الأوقاف
حرب كلامية بين أحمد شوبير وعصام الحضري .. تفاصيل
أحمد حسن: ساديو ماني يستحق جائزة خاصة لإنقاذ صورة الكرة الأفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيسة المفوضية الأوروبية: العالم تغير تمامًا منذ تأسيس منتدى دافوس

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن العالم يشهد تغيرات جذرية منذ تأسيس منتدى دافوس، مما يجعل الاتحاد الأوروبي أمام فرصة تاريخية لإعادة تقييم موقعه ودوره على الساحة الدولية وتعزيز استقلاليته وقدرته على مواجهة التحولات العالمية المعقدة.

أوروبا أمام فرصة تاريخية لتعزيز وحدتها

أوضحت فون دير لاين، في تصريح خاص عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الانقسام والتشرذم العالمي يفرض على أوروبا إعادة تقييم استراتيجيتها والعمل على تعزيز وحدتها الداخلية، بما يمكنها من مواجهة التحديات الدولية وتعزيز تأثيرها في النظام العالمي.

وأكدت أن القيم الأوروبية والخبرات المتراكمة تجعل الاتحاد شريكًا موثوقًا قادرًا على بناء علاقات متوازنة تحقق المصالح المشتركة.

نظام تجاري عالمي أكثر عدالة

وشددت رئيسة المفوضية على أهمية إقامة نظام تجاري عالمي قائم على الشراكة والتعاون بدلاً من الانعزال والحمائية، موضحة أن العالم لا يزال مستعدًا للشراكة مع أوروبا في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والتنموية، وهو ما يشكل فرصة لتوسيع النفوذ الأوروبي على المستوى الدولي.

أوروبا وجذب الاستثمارات وتعزيز النمو

وأضافت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يمتلك الأصول والإمكانات اللازمة لجذب الاستثمارات، وتعزيز النمو الاقتصادي، ودعت إلى تقوية النفوذ السياسي والاقتصادي للاتحاد على الساحة العالمية لمواجهة التحولات الجيوسياسية والاقتصادية.

وأكدت أن أوروبا يمكنها استغلال هذه المرحلة لبناء نموذج أوروبي أكثر استقلالية ومرونة، قادر على حماية مصالح الدول الأعضاء وتعزيز دور الاتحاد في اتخاذ القرارات الاستراتيجية على المستوى الدولي.

تعزيز مكانة أوروبا في النظام الدولي

وأشارت فون دير لاين إلى أن التحولات العالمية الحالية، بما في ذلك التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، توفر فرصة غير مسبوقة لأوروبا لإعادة صياغة سياساتها الداخلية والخارجية، بما يضمن زيادة قدرتها على التأثير الدولي وتحقيق التنمية المستدامة لمواطنيها.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ئيسة المفوضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

الشاب المغربي سفيان المعروفي

وفاة متطوع مغربي تهز الشارع الرياضي بعد نهائي أمم أفريقيا 2025

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

منتخب مصر

ثلاثي بيراميدز وثنائي الأهلي الجديد أبرز المرشحين لمعسكر الفراعنة المقبل

ترشيحاتنا

إنستاباي

إنستاباي يعلن مفاجأة سارة في 2026.. ما القصة؟

مسابقة الأم المثالية 2026

الشروط والأوراق المطلوبة.. موعد التقديم في مسابقة الأم المثالية 2026

مباراة مصر ونيجيريا

غياب رباعي أساسي عن لقاء البرونزية.. موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة

بالصور

أزمة محركات V8.. تحقيقات أمريكية جديدة تطارد «جنرال موتورز» 2026

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

مفاجأة… أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع

أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!
أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!
أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!

طريقة عمل فيليه السمك المقلي والمشوي في المنزل

طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل

احذريها.. 9 مشروبات تفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري

احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد