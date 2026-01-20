أحمد موسى: آيفون 17 بنصف الثمن في مصر قريبًا

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن وزير الاتصالات أكد أن لدينا حاليا 15 شركة تصنع هواتف المحمول في مصر، مضيفا أن بداية من ظهر الغد سيتم إلغاء تسجيل الهواتف المستوردة بالدائرة الجمركية في مصر.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن 37 مليار دولار تحويلات المصريين في الخارج خلال عام 2025، متسائلا :"هل الهاتف المحلي المصنع في مصر افضل من المستورد".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن آيفون 17 في البلد المصنعة له التكلفة 1200 دولار وسعره في مصر 130 ألف جنيه.

وأشار إلى أن تصنيع الايفون 17 في مصر سيكون بنصف مبلغ 130 ألف جنيه.