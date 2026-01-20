حنان يوسف تستقبل عزاء شقيقها المؤلف طارق يوسف بالحامدية الشاذلية

استقبلت الفنانة حنان يوسف عزاء شقيقها المؤلف طارق يوسف بمسجد الحامدية الشاذلية وسط حضور من زملائه و عائلته.





وكان المخرج المسرحى مجدى عبيد الدالى أعلن، الخميس الماضى، عن وفاة المؤلف طارق شقيق الفنانة حنان يوسف، عبر حسابه الشخصى عبر «فيسبوك»، قائلاً: «ياالله.. يادى وجع القلب اموجوع الرفيق الصديق الخلوق المناضل.. طارق يوسف».



وأضاف: «طارق أحد زعماء الحركة الطلابية فى السبعينات والذى انحاز اللى الطبقات الشعبية والمهمشين وقضايا العمال.. والذى حمل هموم الوطن والمواطن طيلة حياته.. فاضت روحه ورحل عن دنيانا إلى سماء أرحب وأوسع.. آخر مرة تقابلنا فيه بعد غياب سنين كان فى عزاء فى عمر مكرم وواسانى لمرضى وقال ( كلنا هذا الرجل يامجدى ) افترقنا على أن نلتقى فى موعد آخر لنجتر ذكريات الماضى اللى كان جمييييل.. لم أكن أعرف أنها المرة الأخيرة التى سوف أراه».



واختتم: «نعزى انفسنا ياصاحبى.. وعزائى للأسرة والرفاق والأصدقاء والزملاء ومحبيه والحركة الوطنية المصرية.. إلى أن نلتقى لروحك النبيلة المخلصة دوماً والمقاومة والمبدعة السلام والسكينة والرحمة والمحبة.. لم ولن ننسى مناضلينا الشرفاء».