أحمد موسى يطالب بالسماح للمصريين بالخارج بهاتف واحد معفى من الضرائب
مدبولي لطلاب المبادرة الوطنية لدعم متميزي الجامعات: تبعثون فينا الأمل بمستقبل أفضل
حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق
من كشف طبي إلى تريند عربي | أول تعليق من طبيب الأطفال صاحب فيديو الرضيع : ما خرج من القلب وصل إلى الملايين
مدبولي يطلق "منحة علماء المستقبل".. لا عائق مادي أمام إبداع الطالب المصري والاستثمار في الشباب أولوية
ننشر توصيات مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في دورته الـ36
زيلينسكي: أوكرانيا تلقت دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة بقيادة ترامب
رئيس الوزراء: أشكر السيدة انتصار السيسي على رعاية المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين
ليس إرثًا ولا حراما .. الحكم الشرعي لكتابة جزء من الأملاك لابن دون الآخر
اختراق إنستجرام .. تسريب بيانات 17 مليون مستخدم
بث مباشر .. أحمد موسى يكشف جدول الرئيس السيسي في منتدى دافوس
جدول أعمال الرئيس السيسي على هامش منتدى «دافوس» غدا
فن وثقافة

حنان يوسف تستقبل عزاء شقيقها المؤلف طارق يوسف بالحامدية الشاذلية

عزاء المؤلف طارق يوسف
عزاء المؤلف طارق يوسف
عدسة عمرو سيد

استقبلت الفنانة حنان يوسف عزاء شقيقها المؤلف طارق يوسف بمسجد الحامدية الشاذلية وسط حضور من زملائه و عائلته.

وكان المخرج المسرحى مجدى عبيد الدالى أعلن، الخميس الماضى، عن وفاة المؤلف طارق شقيق الفنانة حنان يوسف، عبر حسابه الشخصى عبر «فيسبوك»، قائلاً: «ياالله.. يادى وجع القلب اموجوع الرفيق الصديق الخلوق المناضل.. طارق يوسف».
 

وأضاف: «طارق أحد زعماء الحركة الطلابية فى السبعينات والذى انحاز اللى الطبقات الشعبية والمهمشين وقضايا العمال.. والذى حمل هموم الوطن والمواطن طيلة حياته.. فاضت روحه ورحل عن دنيانا إلى سماء أرحب وأوسع.. آخر مرة تقابلنا فيه بعد غياب سنين كان فى عزاء فى عمر مكرم وواسانى لمرضى وقال ( كلنا هذا الرجل يامجدى ) افترقنا على أن نلتقى فى موعد آخر لنجتر ذكريات الماضى اللى كان جمييييل.. لم أكن أعرف أنها المرة الأخيرة التى سوف أراه».
 

واختتم: «نعزى انفسنا ياصاحبى.. وعزائى للأسرة والرفاق والأصدقاء والزملاء ومحبيه والحركة الوطنية المصرية.. إلى أن نلتقى لروحك النبيلة المخلصة دوماً والمقاومة والمبدعة السلام والسكينة والرحمة والمحبة.. لم ولن ننسى مناضلينا الشرفاء».

حنان يوسف الفنانة حنان يوسف المؤلف طارق يوسف

