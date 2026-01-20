قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آي صاغة تحذر المواطنين من الاعتماد على نصائح البلوجرز في الذهب
ترامب: نجحت في القضاء على التضخم ورفع الناتج المحلي إلى 5%
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها
ترامب : تدخلت في أزمة سد إثيوبيا لحلها .. والولايات المتحدة موّلته ولا أعلم لماذا
التعليم العالي: 35 ألف منحة كلية وجزئية للطلاب من ذوي الاستحقاق الاجتماعى والمتفوقين
وزير الأوقاف يختتم المؤتمر الدولي السادس والثلاثين بـ وثيقة القاهرة
تعليق قوي لـ أحمد موسى على قرار منع إعفاء هواتف القادمين من الخارج
بحضّره ليك | كلمة واحدة أنهت حياة عريس المرج في اعتراف صادم من زوجته
على ملعب جوزيبي مياتزاز..تشكيل إنتر ميلان وأرسنال الرسمي في قمة دوي أبطال أوروبا
أهلي جده يكتسح الخليج برباعية في دوري روشن السعودي
المالية: الشركات الموجودة في مصر تنتج 20 مليون موبايل.. والسعر جيد
والدة الأشقاء الخمسة ضحايا تسرب الغاز: عايزه من شيخ الأزهر يدعو لي
برلماني: «شتاء رقمي» استثمار حقيقي في مهارات شباب مصر لمواكبة اقتصاد المستقبل

محمد الشعراوي

أكد النائب ماجد دياب، عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق النسخة الثانية من مبادرة «شتاء رقمي» يعد خطوة محورية نحو تعزيز المهارات الرقمية لدى الشباب المصري، بما يدعم توجه الدولة لإعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل محليا ودوليا، في ظل التحول السريع نحو الاقتصاد الرقمي.

وأوضح دياب في تصريحات خاصة أن المبادرة التي أطلقها صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاستثمار في الإنسان، خاصة طلاب التعليم الفني والتدريب المهني، من خلال إكسابهم مهارات تكنولوجية متقدمة تتوافق مع متطلبات سوق العمل المعاصر.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن إتاحة برامج تدريبية رقمية مجانية في مجالات حيوية، مثل شبكات الحاسب الآلي، وتحليل بيانات الأمن السيبراني، وتشغيل مراكز البيانات، يعكس رؤية واضحة لربط منظومة التعليم بفرص التشغيل الفعلية، كما يمنح الشباب فرصة الحصول على شهادات دولية معتمدة تعزز فرصهم في الالتحاق بسوق العمل.

وأشاد ماجد دياب بالتعاون المثمر بين صندوق تطوير التعليم وكل من الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، إلى جانب وزارة التربية والتعليم وشركة سيسكو، مؤكدا أن هذه الشراكات الدولية تسهم في ضمان جودة البرامج التدريبية ونقل الخبرات العالمية إلى المتدربين.

أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
فقر الدم
عزاء شقيق شيرين
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
