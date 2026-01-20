برلماني: «شتاء رقمي» استثمار حقيقي في مهارات شباب مصر لمواكبة اقتصاد المستقبل

أكد النائب ماجد دياب، عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق النسخة الثانية من مبادرة «شتاء رقمي» يعد خطوة محورية نحو تعزيز المهارات الرقمية لدى الشباب المصري، بما يدعم توجه الدولة لإعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل محليا ودوليا، في ظل التحول السريع نحو الاقتصاد الرقمي.

وأوضح دياب في تصريحات خاصة أن المبادرة التي أطلقها صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاستثمار في الإنسان، خاصة طلاب التعليم الفني والتدريب المهني، من خلال إكسابهم مهارات تكنولوجية متقدمة تتوافق مع متطلبات سوق العمل المعاصر.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن إتاحة برامج تدريبية رقمية مجانية في مجالات حيوية، مثل شبكات الحاسب الآلي، وتحليل بيانات الأمن السيبراني، وتشغيل مراكز البيانات، يعكس رؤية واضحة لربط منظومة التعليم بفرص التشغيل الفعلية، كما يمنح الشباب فرصة الحصول على شهادات دولية معتمدة تعزز فرصهم في الالتحاق بسوق العمل.

وأشاد ماجد دياب بالتعاون المثمر بين صندوق تطوير التعليم وكل من الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، إلى جانب وزارة التربية والتعليم وشركة سيسكو، مؤكدا أن هذه الشراكات الدولية تسهم في ضمان جودة البرامج التدريبية ونقل الخبرات العالمية إلى المتدربين.