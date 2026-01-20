برلماني: السياحة حجر الزاوية لحصول مصر على العملة الصعبة

قال النائب إبراهيم عبد النظير ، إن السياحة تعتبر حجر الزاوية لحصول مصر على العملة الصعبة ، مشيرا إلى أن الدولة تحشد كل أجهزتها من أجل زيادة الدخل القومي من السياحة بجانب قناة السويس.

وأشار عبد النظير في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن تصريحات وزير السياحة بشأن أن الاستراتيجية الترويجية ترتكز على استهداف 23 سوقاً رئيسياً و25 ثانوياً ، هو اتجاه جيد وندعمه بشدة.

وترأس شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

واستهل الوزير الاجتماع بالترحيب بسامح فوزي لانضمامه لعضوية المجلس، مقدماً له التهنئة على توليه رئاسة سلطة الطيران المدني المصري، ومتمنياً له دوام التوفيق والسداد.

كما حرص على تقديم التهنئة للدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال تخصص التسويق، متمنياً له المزيد من النجاح والتوفيق.

وزير السياحة والآثار

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور أحمد يوسف عرضاً شرح خلاله ما تم تحقيقه في خطة التنشيط السياحي خلال النصف الأول من العام المالي 2025 /2026، ومقارنته بالعام المالي السابق، وذلك في ضوء الاستراتيجية الترويجية المتكاملة للهيئة والتي ترتكز على استهداف 23 سوقاً رئيسياً و25 سوقاً ثانوياً، وتقديم أنشطة ترويجية خارجية مهنية (B2B) وجماهيرية (B2C)، إلى جانب الأنشطة الترويجية المحلية.

وشاركت الهيئة خلال هذه الفترة في 14 معرضاً سياحياً دولياً وفقاً للخطة المعتمدة من مجلس الإدارة في هذا الشأن، ونفذت 77 حملة دعائية مشتركة مع كبرى شركات ومنظمي الرحلات السياحية، إلى جانب تنفيذ 93 رحلة تعريفية تضمنت 17 رحلة لعدد من شركاء المهنة الدوليين، و14 رحلة للإعلاميين، و13 رحلة للمؤثرين والمدونين شارك فيها 79 مؤثراً وصانع محتوى، فضلاً عن تنظيم 12 قافلة سياحية. كما قامت برعاية 80 حدثاً داخلياً، وتنفيذ 51 نشاطاً لرفع الوعي السياحي، إلى جانب إنتاج محتوى دعائي متنوع.

وفيما يتعلق بالأنشطة المهنية داخل وخارج مصر، تم تنفيذ 18 نشاطاً مهنياً، من بينها تنظيم مؤتمرات وورش عمل، والمشاركة في عدد من الفعاليات الدولية والمحلية الهامة، مع تحقيق مستوى تمثيل مرتفع، بجانب استضافة مصر لعدد من الاجتماعات الهامة لكبرى شركات ومنظمي الرحلات السياحية الدوليين مثل RTK وBest Reisen.