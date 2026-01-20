قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد بداية الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس ومدته .. تفاصيل رسمية الآن
الجارديان : في دافوس .. أوروبا تدين الاستعمار الجديد لترامب مع تفاقم أزمة جرينلاند
سامح شكري: أعتز بثقة الرئيس السيسي بعد تعييني في مجلس النواب
دا اللي هيبعدك عن أي غش | آي صاغة توجه نصيحة مهمة لمشتريّ الذهب
آي صاغة تحذر المواطنين من الاعتماد على نصائح البلوجرز في الذهب
ترامب: نجحت في القضاء على التضخم ورفع الناتج المحلي إلى 5%
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها
ترامب : تدخلت في أزمة سد إثيوبيا لحلها .. والولايات المتحدة موّلته ولا أعلم لماذا
التعليم العالي: 35 ألف منحة كلية وجزئية للطلاب من ذوي الاستحقاق الاجتماعى والمتفوقين
وزير الأوقاف يختتم المؤتمر الدولي السادس والثلاثين بـ وثيقة القاهرة
تعليق قوي لـ أحمد موسى على قرار منع إعفاء هواتف القادمين من الخارج
بحضّره ليك | كلمة واحدة أنهت حياة عريس المرج في اعتراف صادم من زوجته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ترامب : تدخلت في أزمة سد إثيوبيا لحلها .. والولايات المتحدة موّلته ولا أعلم لماذا

ترامب
ترامب
هاني حسين

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إثيوبيا بنت سدا على نهر النيل والولايات المتحدة موّلته ولا أعلم لماذا فعلت بلادنا ذلك، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وقال ترامب: تدخلت في أزمة سد إثيوبيا لحلها".


وفي سياق آخر ، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات على منصة "تروث سوشيال"، إن حلف شمال الأطلسي الناتو لم يكن ليستمر لولا دوره وقيادته، مؤكدا أنه قدم للحلف ما لم يقدمه أي رئيس أمريكي سابق.


وأضاف ترامب أن غيابه كان سيؤدي إلى "انتهاء وجود الناتو ودخوله مزبلة التاريخ"، مشيراً إلى أن تدخله كان حاسماً في بقاء الحلف واستمراره، واصفاً ذلك بأنه "حقيقة مؤسفة لكنها صحيحة".

ويعود التوتر بين ترامب والناتو إلى ولايته الرئاسية الأولى (2017–2021)، عندما وجه الرئيس الأميركي انتقادات متكررة للحلف، معتبرًا أن الولايات المتحدة تتحمل العبء الأكبر من النفقات العسكرية، في حين أن عدة دول أوروبية لا تلتزم بنسبة الإنفاق الدفاعي المتفق عليها، والمحددة بـ2% من الناتج المحلي الإجمالي.


وخلال تلك الفترة، لوح ترامب بتقليص الالتزام الأمريكي تجاه الناتو، وطرح تساؤلات علنية حول جدوى استمرار الولايات المتحدة في الدفاع عن دول "لا تدفع حصتها"، وفق تعبيره، مما أثار قلقاً واسعاً داخل أوروبا، خصوصاً في ظل تصاعد التهديدات الأمنية الروسية.

ترامب اخبار التوك شو أمريكا سد إثيوبيا مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

حالة الطقس في مصر

حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

ميدو

التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا

مدرب السنغال

الاتحاد الأفريقي يوقف مدرب السنغال.. تفاصيل

لقاء الخميسي

صورة تكشف المستور.. حقيقة انفصال لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

التوقيت الشتوي

لا تعديل على الساعة القانونية خلال رمضان.. العمل بالتوقيت الصيفي في موعده المحدد| التفاصيل بالقانون

ترشيحاتنا

سامح شكري

سامح شكري: استخدام للقوة وفرض للإرادة من أطراف دولية بالمخالفة للقانون

بسمة وهبة

بسمة وهبة: الاستثمار العشوائي في الذهب عبر نصائح غير مختصين قد يؤدي لخسائر مالية

جمال شعبان

جمال شعبان يوجه رسالة للمواطنين قبل أداء العمرة

بالصور

شوربات مريحة لمرضى القولون والمعدة غنية بالعناصر وسهلة الامتصاص

أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة

أعراض فقر الدم الأنيميا وأنواعها المختلفة.. ومتى تستشير الطبيب؟

فقر الدم
فقر الدم
فقر الدم

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق شيرين| صور

عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين

هل يساعد الزنك في علاج التهاب البروستاتا؟.. أفضل المصادر

ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟

فيديو

محمد سعد

محمد سعد لا يعرف أين تؤدى العمرة؟ فيديو قصير يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد