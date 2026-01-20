عضو بالحزب الجمهوري: ترامب تبنى نهجا جديدا بتطويع القانون الدولي لمصلحته

قالت جينجر تشابمان، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، إن دونالد ترامب لم يخلق الأوضاع المتوترة داخل الولايات المتحدة، لكنه يعمل على تسريعها وإشعالها، وهو ما ساهم في تفاقم الانقسامات داخل الحزب الجمهوري، الذي أصبح متصدعًا وذا أجنحة منفصلة.

وأوضحت تشابمان خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن العديد من الجمهوريين يعارضون السياسات الخارجية لترامب، خصوصًا تلك المتعلقة بالهيمنة الإسرائيلية، والحروب في الشرق الأوسط، وتغيير الأنظمة، والانخراط المبالغ فيه في شؤون الدول الأخرى، مضيفة أن بعض أعضاء الحزب، مثل ليندسي جراهام ومارك بومبيو، كانوا جزءًا من المجمع العسكري الصناعي، ودعموا سياسات ترامب التي أدت إلى حروب لا نهاية لها.

وأكدت تشابمان أن ترامب تبنى نهجًا جديدًا بتطويع القانون الدولي والقوانين الداخلية الأمريكية لمصلحته، كما حدث في حادثة فنزويلا واختطاف ماجورو، معتبرة أن هذا يعكس الأزمة الداخلية ويزيد من حدة الصراعات داخل البلاد، مضيفة أن الرئيس الأمريكي يتجاهل أحيانًا القوانين الدستورية وتشريعات الكونجرس، بما فيها قانون صلاحيات الحرب، وهو أمر لم يفعله أي رئيس سابق بنفس هذا الوضوح والفجاجة.

