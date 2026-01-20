دافوس يترقب وصول ترامب أمام التوترات العالمية بسبب سياسته المثيرة

يترقب قادة العالم على المستويين السياسي والاقتصادي في دافوس هذا العام وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غدًا الأربعاء للاستماع إلى رؤيته في ظل تصاعد الانقسامات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية إثر سياساته التجارية التي لامست بالفعل كل دول العالم تقريبًا من خلال الرسوم الجمركية المثيرة للجدل.



ويقول المنتدى الاقتصادي العالمي إن نحو 3 آلاف مشارك، من بينهم 65 رئيس دولة وحكومة من أكثر من 130 دولة، سيحضرون الدورة السادسة والخمسين من الاجتماع السنوي في منتجع دافوس الجبلي بسويسرا، ومن بينهم ترامب، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.



ولم تميز سياسة «أمريكا أولًا» التي يتبناها ترامب بين خصم أو حليف أو دولة محايدة؛ إذ فُرضت رسوم جمركية على معظم دول العالم، من بينها ليسوتو، التي لا يتجاوز عدد سكانها مليوني نسمة، وكذلك سويسرا المحايدة، التي واجهت في مرحلة ما تعريفات جمركية وصلت إلى 39%.



أما الهند - التي كانت حتى وقت قريب من أبرز حلفاء الولايات المتحدة في آسيا - تواجه حاليًا رسومًا جمركية بنسبة 50%، في حين هُدد حلفاء واشنطن في حلف شمال الأطلسي داخل الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم قد تصل إلى 25% إذا لم يستجيبوا لمطالب ترامب المتعلقة بالسيطرة على جزيرة جرينلاند، أكبر جزيرة في العالم.



من المتوقع أن تمتلئ قاعة مؤتمرات دافوس عن آخرها، غدًَا الأربعاء عند إلقاء ترامب كلمته أمام المنتدى، لكن لم يتم الكشف بعد عن أي أبعاد لخطابه المرتقب، إلا أن ملامح رؤيته قد تتضح في وقت لاحق اليوم خلال عشاء خاص يستضيفه الرئيس الأمريكي مع الرؤوساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية.

