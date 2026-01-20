ترامب يشارك في إحاطة صحفية بالبيت الأبيض بمناسبة مرور عام على تنصيبه لولاية ثانية

أعلن البيت الأبيض، اليوم /الثلاثاء/، أن الرئيس دونالد ترامب سيشارك في الإحاطة الصحفية التي يعقدها البيت الأبيض، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت واشنطن؛ وذلك بمناسبة مرور عام على تنصيبه لولاية رئاسية ثانية.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت- في منشور عبر منصة "إكس"- إنها ستنضم خلال الإحاطة إلى "ضيف مميز للغاية"، قبل أن يؤكد البيت الأبيض أن المقصود هو الرئيس ترامب.



ومن المقرر أن يتوجه الرئيس ترامب، في وقت لاحق من اليوم ذاته، متوجها إلى مدينة دافوس السويسرية؛ للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يُعقد سنويًا بمشاركة قادة دول، وصناع سياسات، وشخصيات بارزة من مجتمع الأعمال حول العالم.

