أحمد حسن دروجبا: حسن شحاتة لم يستخدم أي أعمال سحر خلال تواجدي معه على مدار سنتين|فيديو
دوري أبطال أوروبا .. نابولي يسقط في فخ التعادل أمام كوبنهاجن
خلال أيام .. الزراعة تفاجئ المواطنين بأخبار سارة بسبب رمضان 2026
ما أفضل أعمال شهر شعبان؟.. اغتنمها كما أوصى الرسول بـ11 عبادة
اعتبارا من الغد.. مصلحة الجمارك: 38% ضريبة جمركية على الهواتف الواردة
إنستاباي يتيح تلك الميزة للتسهيل على العملاء
بعد قرار الجمارك الجديد .. هل توجد رسوم على الهواتف بأثر رجعي؟
مفاجأة .. هل يُسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب؟
ترامب : تحركنا الحاسم ضد فنزويلا بسبب فتح السجون ودفع المهاجرين للولايات المتحدة
أرسنال يتقدم على إنتر 2-1 في نهاية الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا
ويل سميث يتجول في الأهرامات: عطلة نهاية الأسبوع من مصر.. صور
شوط أول | ريال مدريد يتقدم على موناكو بهدفين في دوري الأبطال
اقتصاد

مع تصاعد الطلب.. زيادة جديدة في أسعار الذهب

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

واصلت أسعار الذهب تحقيق مكاسب قوية مسجلة مستويات قياسية جديدة، في ظل تصاعد الطلب على أصول التحوط والملاذات الآمنة.

ويعود هذا الصعود إلى تفاقم التوترات الجيوسياسية العالمية، خاصة بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية إضافية على عدد من الدول الأوروبية، على خلفية أزمة جزيرة جرينلاند.

 

أسعار الذهب اليوم

ويستعرض موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم الاربعاء ، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل  4765 دولار للأوقية.


سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5483 جنيهًا للشراء.


سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6397 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7311 جنيهًا.


سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 51.176 ألف جنيه.

وفي سياق اخر، توقع محللون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حتى في ظل استمرار الضغوط التضخمية، ما يعني استمرار تراجع العوائد الحقيقية وتقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

في المقابل، يرجح أن يسهم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي في كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل.

الذهب أسعار الذهب سعر جرام الذهب سعر الذهب عيار 21 بورصة الذهب مباشر سعر الذهب عالميًا الجنيه الذهب

