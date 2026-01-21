مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 21 يناير 2026، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الأربعاء



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5425 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6330 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7234 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 50640 جنيه.