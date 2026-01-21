قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يُواجه القضية بروح وطنية ونوايا صافية.. محامي «ميدو»: دايمًا كلامه بيتاخد بسوء نية
أحمد موسى: الإرهابي أحمد دومه خائن وعميل حرض على حرق الوطن في 2011 | فيديو
التعليم العالي: منحة علماء المستقبل خطوة جديدة في تمكين جيل قادر على المنافسة العالمية
«حرب تكسير عظام» بين ترامب وأوروبا وآسيا.. وخبير: المنتدى الدولي في مواجهة التحديات ومصر دولة محورية
كنت مرشحًا لـ «أمم إفريقيا».. محمود البنا يُفجّر مفاجآت عن التحكيم المصري وأبوريدة
رحلة ليلية مُثيرة .. ترامب ينطلق إلى سويسرا لحضور منتدى دافوس
في اتصال هاتفي .. أردوغان يشكر ترامب على المشاركة في مجلس السلام الخاص بغزة
تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا
مسئول سابق في الناتو: ترامب جاد بشأن جرينلاند والأوروبيون عاجزون عن الرد
أفضل الأعمال في شهر شعبان.. انتهز الفرصة ولا تفوتها
مدبولي يترأس الاجتماع الأسبوعي لـ الحكومة اليوم
اقتصاد

ارتفاعات قياسية جديدة.. إلى أين وصلت أسعار الذهب في مصر؟

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

شهدت أسعار الذهب ارتفاعات قياسية جديدة، مدعومة بتزايد الإقبال على المعدن الأصفر كأحد أهم الملاذات الآمنة في أوقات الاضطراب.

وجاء هذا الصعود في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية عالميًا، لاسيما مع تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على عدد من الدول الأوروبية، على خلفية أزمة جزيرة جرينلاند.

أسعار الذهب اليوم

ويستعرض موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم الاربعاء ، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل  4765 دولار للأوقية.


سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5483 جنيهًا للشراء.


سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6397 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

حذر المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتجارة الذهب والمجوهرات، المواطنين من الاعتماد على البلوجرز ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي عند اتخاذ قرارات استثمارية في الذهب والمجوهرات.

وأوضح إمبابي أن هذه النصائح قد تكون مضللة وتهدف إلى تحقيق مصالح شخصية لأصحابها، مؤكدًا أن أي معلومة خاطئة تنتشر بسرعة قد تؤدي إلى قرارات استثمارية فاشلة.


سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7311 جنيهًا.


سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 51.176 ألف جنيه.

وفي سياق اخر، توقع محللون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حتى في ظل استمرار الضغوط التضخمية، ما يعني استمرار تراجع العوائد الحقيقية وتقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

في المقابل، يرجح أن يسهم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي في كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل.

الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم الاربعاء بورصة الذهب مباشر سعر جرام الذهب سعر الذهب عيار 21

نشرة المرأة والمنوعات

حيل منزلية لعلاج الهالات السوداء بسرعة

الهالات السوداء

طريقة تحضير وصفة الكوسا بصوص الكريمة الشهية

الصداع النصفي

أعراض الصداع النصفي وعلامات تنذر به قبل حدوثه

بالصور

طريقة تحضير وصفة الكوسا بصوص الكريمة الشهية

طريقة عمل الكوسا بصوص الكريمة
طريقة عمل الكوسا بصوص الكريمة
طريقة عمل الكوسا بصوص الكريمة

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من العسل يوميًا؟.. فوائد صحية مذهلة

أسباب منع التبرع بالدم للمصابين بالأنيميا
أسباب منع التبرع بالدم للمصابين بالأنيميا
أسباب منع التبرع بالدم للمصابين بالأنيميا

دراسة تكشف العلاقة بين بعض الأطعمة والتوحّد .. السر في الجهاز المناعي

فوائد تناول ملعقة عسل يوميًا
فوائد تناول ملعقة عسل يوميًا
فوائد تناول ملعقة عسل يوميًا

دراسة تكشف العلاقة بين بعض الأطعمة والتوحّد .. السر في الجهاز المناعي

مخاطر بعض الأطعمة في إصابة الاطفال بالتوحد
مخاطر بعض الأطعمة في إصابة الاطفال بالتوحد
مخاطر بعض الأطعمة في إصابة الاطفال بالتوحد

لقاء الخميسي وعبدالمنصف

خلال ساعات.. تحذيرات من تقلبات جوية تضرب المحافظات| تفاصيل

برق وأمطار

خلال ساعات.. تحذيرات من تقلبات جوية تضرب المحافظات| تفاصيل

إبراهيم شعبان

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

أحمد عاطف آدم

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

د. ماريان جرجس

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

