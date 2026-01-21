قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد ومكان جنازة وعزاء الملحن محمد عزت
الرئيس السيسي يشارك في جلسة الحوار الخاصة بمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي
وزيرا المالية والاستثمار يجتمعان مع كوكاكولا العالمية لبحث زيادة استثماراتها في مصر
مكاسب روسيا من الذهب تعوض أصولها المجمدة بالخارج
خلال أسبوع.. وزير الري يطلب تقارير فنية عن حالة معدات الرفع بالمحافظات
مدبولي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور
شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي
بنسبة 24% من الإجمالي.. الزراعة: 11.5 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة
وزير الخزانة الأمريكية من دافوس: جرينلاند يجب أن تكون جزءًا من الولايات المتحدة
تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة علي المواطنين وتقديم تخفيضات في دفع الرسوم لتشجيع
عطل في طائرة ترامب يؤخر وصوله إلى منتدى دافوس 3 ساعات
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 21 يناير 2026| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تشريعية الشيوخ: الرئيس السيسي في دافوس يعكس قوة الدولة وثقة العالم بقيادتها

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
فريدة محمد

أكد المستشار أحمد حلمي الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس تمثل تأكيدًا واضحًا على نضج الدولة المصرية سياسيًا واقتصاديًا، وقدرتها على التحرك بثقة في محيط دولي شديد التعقيد، يشهد تحولات اقتصادية وسياسية متسارعة تتطلب قيادات تمتلك رؤية استراتيجية شاملة.

وأوضح " الشريف " في بيان له أصدره اليوم، أن الحضور الرئاسي المصري في هذا المحفل الدولي المهم يعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية الدبلوماسية الاقتصادية، باعتبارها أحد أهم أدوات تعزيز المصالح الوطنية، ووسيلة فعالة لعرض الرؤية المصرية تجاه قضايا الاقتصاد العالمي، والتحديات المرتبطة بالتنمية، والاستقرار، والأمن الاقتصادي الدولي.

وأشار إلى أن اختيار المنتدى لشعار “روح الحوار” يتسق تمامًا مع النهج الذي تتبناه الدولة المصرية، والقائم على تغليب منطق الحوار والتفاهم، واحترام سيادة الدول، ورفض سياسات الإملاء أو الصدام، مؤكدًا أن مصر كانت ولا تزال من أكثر الدول التزامًا بدعم الحلول السياسية للأزمات، والسعي إلى بناء شراكات دولية متوازنة قائمة على المصالح المشتركة.

 قضايا التعاون الدولي

وأكد المستشار أحمد حلمى الشريف أن مشاركة الرئيس السيسي في جلسات تناقش قضايا التعاون الدولي، والتكنولوجيا الحديثة، والابتكار، وتنمية رأس المال البشري، تعكس إيمان الدولة بأن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي لا ينفصل عن الاستثمار في الإنسان، وبناء قدراته، وتمكين الشباب، باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف " الشريف " أن اللقاء المرتقب بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش المنتدى يحمل دلالات سياسية مهمة، خاصة في ظل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية الأمريكية تمثل عنصرًا محوريًا في دعم الاستقرار الإقليمي، وأن استمرار الحوار بين القيادتين يسهم في تعزيز التنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد أن مشاركة الرئيس في دافوس تمثل رسالة ثقة قوية للمجتمع الدولي في الدولة المصرية، وتعكس قيادة واعية قادرة على قراءة المشهد العالمي بعمق، والتعامل معه بما يحقق مصالح الوطن، ويعزز من مكانة مصر كدولة محورية مؤثرة في النظام الدولي.

تشريعية الشيوخ الرئيس السيسي دافوس الدولة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد: الأمطار تضرب 17 محافظة غداً وتصل إلى القاهرة

السنغال

مفاجأة .. هل يُسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب؟

الذهب

«الذهب يشتعل عالميًا».. خبير يحذر من تقلبات حادة ويتوقع قفزة تاريخية مع قرارات الفيدرالي

تطبيق إنستاباي

إنستاباي يتيح تلك الميزة للتسهيل على العملاء

الشناوي

إبراهيم حسن يكشف حقيقة استبعاد «الشناوي» من قائمة المنتخب في كأس العالم

كلود لوروا

كلود لوروا يُثير الجدل ويدعو لمقاطعة كأس العالم 2026 بسبب «إنفانتينو»

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو

التليفون المحمول

اعتبارا من الغد.. مصلحة الجمارك: 38% ضريبة جمركية على الهواتف الواردة

ترشيحاتنا

المهندس أمين مسعود

وكيل أول إسكان النواب: مشاركة الرئيس في دافوس تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري

المهندس محمد المنزلاوى عضو مجلس الشيوخ

برلمانى: مشاركة الرئيس السيسي فى دافوس تقود مصر لموقع متقدم على خريطة الاقتصاد العالمي

الرئيس السيسي

تشريعية الشيوخ: الرئيس السيسي في دافوس يعكس قوة الدولة وثقة العالم بقيادتها

بالصور

مدبولي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟

هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟
هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟
هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟

جرينلاند وعسكرة القطب الشمالي.. لماذا يريد ترامب الاستحواذ على الجزيرة الدنماركية ؟

جزيرة جرينلاند
جزيرة جرينلاند
جزيرة جرينلاند

تفسير حلم الأطفال.. وعلاقته بالخوف الداخلي ومراحل الشفاء النفسي

تفسير حلم الأطفال.. براءة ومخاوف داخلية ومرحلة شفاء نفسى
تفسير حلم الأطفال.. براءة ومخاوف داخلية ومرحلة شفاء نفسى
تفسير حلم الأطفال.. براءة ومخاوف داخلية ومرحلة شفاء نفسى

فيديو

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد