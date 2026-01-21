تشريعية الشيوخ: الرئيس السيسي في دافوس يعكس قوة الدولة وثقة العالم بقيادتها

أكد المستشار أحمد حلمي الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس تمثل تأكيدًا واضحًا على نضج الدولة المصرية سياسيًا واقتصاديًا، وقدرتها على التحرك بثقة في محيط دولي شديد التعقيد، يشهد تحولات اقتصادية وسياسية متسارعة تتطلب قيادات تمتلك رؤية استراتيجية شاملة.

وأوضح " الشريف " في بيان له أصدره اليوم، أن الحضور الرئاسي المصري في هذا المحفل الدولي المهم يعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية الدبلوماسية الاقتصادية، باعتبارها أحد أهم أدوات تعزيز المصالح الوطنية، ووسيلة فعالة لعرض الرؤية المصرية تجاه قضايا الاقتصاد العالمي، والتحديات المرتبطة بالتنمية، والاستقرار، والأمن الاقتصادي الدولي.

وأشار إلى أن اختيار المنتدى لشعار “روح الحوار” يتسق تمامًا مع النهج الذي تتبناه الدولة المصرية، والقائم على تغليب منطق الحوار والتفاهم، واحترام سيادة الدول، ورفض سياسات الإملاء أو الصدام، مؤكدًا أن مصر كانت ولا تزال من أكثر الدول التزامًا بدعم الحلول السياسية للأزمات، والسعي إلى بناء شراكات دولية متوازنة قائمة على المصالح المشتركة.

قضايا التعاون الدولي

وأكد المستشار أحمد حلمى الشريف أن مشاركة الرئيس السيسي في جلسات تناقش قضايا التعاون الدولي، والتكنولوجيا الحديثة، والابتكار، وتنمية رأس المال البشري، تعكس إيمان الدولة بأن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي لا ينفصل عن الاستثمار في الإنسان، وبناء قدراته، وتمكين الشباب، باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف " الشريف " أن اللقاء المرتقب بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش المنتدى يحمل دلالات سياسية مهمة، خاصة في ظل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية الأمريكية تمثل عنصرًا محوريًا في دعم الاستقرار الإقليمي، وأن استمرار الحوار بين القيادتين يسهم في تعزيز التنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد أن مشاركة الرئيس في دافوس تمثل رسالة ثقة قوية للمجتمع الدولي في الدولة المصرية، وتعكس قيادة واعية قادرة على قراءة المشهد العالمي بعمق، والتعامل معه بما يحقق مصالح الوطن، ويعزز من مكانة مصر كدولة محورية مؤثرة في النظام الدولي.