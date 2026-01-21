قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفعيل خدمة سداد قيمة كتب المدارس التجريبية بالرقم القومي للطالب بجهات التحصيل
عمرو محمود ياسين يحسم الجدل بشأن تشابه «وننسى اللي كان» مع حياة شيرين عبد الوهاب l خاص
مبابي يعادل الرقم القياسي الأسطوري لكريستيانو رونالدو
ترامب يغادر إلى منتدى دافوس مجددا بعد أن استقل طائرة جديدة
رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
نتنياهو يعلن استجابته لطلب ترامب بالانضمام لمجلس السلام
ترامب السبب.. وول ستريت تسجل أكبر خسارة يومية في ثلاثة أشهر
تفوقت على المغرب وجنوب أفريقيا.. مصر تتصدر الطفرة السياحية في القارة السمراء
تحرك شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية رقم 121 من مصر إلى غزة
دافوس يفتح ملفات الشرق الأوسط الكبرى.. الرئيس السيسي وترامب على طاولة غزة والنيل والشراكة الاستراتيجية | خبير يعلّق
أفضل سورة تُقرأ في شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الرزق الواسع
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 21 يناير 2026
أخبار البلد

نشاط مكثف للرئيس السيسي اليوم على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
تقرير أخبار البلد

نشاط مكثف للرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس.


أعلنت رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتوجه اليوم الأربعاء، إلى قاعة المؤتمرات بدافوس، حيث يكون في استقبال سيادته بورجي برنده رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي.

- سيعقد لقاء ثنائيا مع  بورجي برنده رئيس المنتدى.

- بانتهاء اللقاء سوف يتوجه السيد الرئيس وبصحبته رئيس المنتدى إلى القاعة الرئيسية.

- عقب ذلك، سوف يشارك السيد الرئيس في جلسة الحوار الخاصة بالسيد رئيس الجمهورية (جلسة مخصصة لمصر)، سيلقي خلالها رئيس المنتدى كلمة، ثم يلقي السيد الرئيس كلمة، وسوف يعقب ذلك حوار تفاعلي بين السيد الرئيس والحضور.

- ⁠خلال اليوم، سوف يشارك السيد الرئيس في جلسة الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية (جلسة للشركات المهتمة او التي لديها اهتمام بالاستثمار في مصر - ويشارك فيها حوالي 60 من رؤساء وممثلي الشركات العالمية).

ووصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، إلى مطار زيورخ الدولي، وذلك للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة دافوس السويسرية، حيث كان في استقباله عند الوصول السفير محمد نجم، سفير جمهورية مصر العربية في برن، والسفير علاء حجازي، المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة في جنيف، والمستشار أمجد رزق، قنصل جمهورية مصر العربية في الاتحاد السويسري.

السيسي المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس رئاسة الجمهورية بورجي برنده رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي

