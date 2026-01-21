نشاط مكثف للرئيس السيسي اليوم على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس

نشاط مكثف للرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس.



أعلنت رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتوجه اليوم الأربعاء، إلى قاعة المؤتمرات بدافوس، حيث يكون في استقبال سيادته بورجي برنده رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي.

- سيعقد لقاء ثنائيا مع بورجي برنده رئيس المنتدى.

- بانتهاء اللقاء سوف يتوجه السيد الرئيس وبصحبته رئيس المنتدى إلى القاعة الرئيسية.

- عقب ذلك، سوف يشارك السيد الرئيس في جلسة الحوار الخاصة بالسيد رئيس الجمهورية (جلسة مخصصة لمصر)، سيلقي خلالها رئيس المنتدى كلمة، ثم يلقي السيد الرئيس كلمة، وسوف يعقب ذلك حوار تفاعلي بين السيد الرئيس والحضور.

- ⁠خلال اليوم، سوف يشارك السيد الرئيس في جلسة الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية (جلسة للشركات المهتمة او التي لديها اهتمام بالاستثمار في مصر - ويشارك فيها حوالي 60 من رؤساء وممثلي الشركات العالمية).

ووصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، إلى مطار زيورخ الدولي، وذلك للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة دافوس السويسرية، حيث كان في استقباله عند الوصول السفير محمد نجم، سفير جمهورية مصر العربية في برن، والسفير علاء حجازي، المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة في جنيف، والمستشار أمجد رزق، قنصل جمهورية مصر العربية في الاتحاد السويسري.