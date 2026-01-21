الرئيس السيسي: فقدنا 9 مليارات دولار عوائد مباشرة من قناة السويس جراء الاحداث بغزة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته فى منتدي دافوس: “خلال عشر سنوات كانت مصر دائما تؤمن بعدم التدخل فى شئون الدول، وتدعم جيدا أن تعتمد على المؤسسات والأجهزة الوطنية فقط”.

وأضاف الرئيس السيسي: “ الأمور فى لبنان تسير فى طريق سليم وجديد، وأتمني خلال الفترة دي تجد السبيل لتحقيق الإستقرار الكامل والنمو للدولة اللبنانية اللي أتعودنا عليها خلال سنوات.. وأتمني فى سوريا أن لا يستثني أحد من المشاركة السياسية”.

وتابع الرئيس السيسي: “ندعم سوريا وليبيا واليمن وأى دولة فى منطقتنا والحفاظ على الإستقرار وإستعادته.. ومصر دورها إيجابي فى محاولة تحقيق الإستقرار فى تلك المنطقة المضطربة”.

وأشار: “خلال الحرب فى غزة، كان لدينا مرفق قناة السويس وتمر به 12% من التجارة العالمية وتأثر بما حدث، وفقدنا 9 مليارات دولار عوائد مباشرة، وبالرغم من التأثير حرصنا على تحمله، وكنا طرف إيجابي فى عدم التصعيد.. ومصر كان دورها إيجابي فى قطاع غزة طوال مدة الحرب وتم إدخال المساعدات ومحاولة إيقاف الحرب.. والسياسية المصرية سياسة تتسم بالإيجابية والحرص على الإستقرار على مستوي الوطن”.