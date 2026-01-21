الرئيس السيسي: مصر مارست سياسية ترتكز على دعم الاستقرار والحفاظ عليه

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر حاولت في الأزمة الأخيرة لقطاع غزة، أن تكون عنصر استقرار فى المنطقة التي تعاني من بعض الإضطرابات.

وأضاف: “كنا عارفين أننا نبذل جهود كبيرة جدا على الصعيد الإقتصادي فى مصر لتجهيز الدولة ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة الذى وضعناها حتي 2030”.

وتابع: “عملنا إجراءات كثيرة تهدف إلى جذب القطاع الخاص وتجهيز البنية التحتية، وكان من ضمن عناصر البنية التحتية هو عمل إستقرار”.

ووجه رسالة للمستثمرين ورجال الأعمال، قائلا: “ مصر مارست سياسية ترتكز على دعم الإستقرار والحفاظ عليه ليس فقط داخل مصر بل فى محيطها الإقليمي والدولي وكانت دائما مشاركتها إيجابية فى هذا الأمر، للحفاظ على أوجه إستعادة الإستقرار التي تعرضت له المنطقة خلال العشر سنوات الماضية”.

وأردف: “عندنا شواطئ بالبحر الأحمر والمتوسط، وتم إنشاء شبكة موانئ كبيرة جدا يصاحبها شبكة طرق وسكة حديد متقدمين جدا”.