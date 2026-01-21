الرئيس السيسي: مضاعفة عدد الجامعات في مصر..وتحديث جميع مجالات البنية التحتية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر نجحت في تحديث جميع مجالات البنية التحتية بها.

وأوضح الرئيس السيسي أن الاستقرار السياسي والأمني في مصر أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم مضاعفة عدد الجامعات في مصر، وتم اتخاذ بعض الإصلاحات الاقتصادية التي يشهد عليها صندوق النقد الدولي، منوها بأن آخر مراجعة من الصندوق كانت خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح الرئيس السيسي خلال كلمته في منتدى دافوس الاقتصادي، أن معدلات النمو في الربع الأول وصلت إلى 5.3%، مضيفا: أننا نسعى لمزيد من معدلات النمو، وأن البيئة في مصر جاذبة للاستثمار، وأن مصر بها مناطق مميزة ذات طبيعة خاصة.

ولفت إلى أن ما تم في قناة السويس يسهل حركة التجارة من الشمال للجنوب، وأن مصر مستعدة لتقديم الحوافز اللازمة لأي مستثمر يريد الاستثمار في التعليم، أو أي مشروع.