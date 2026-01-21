الصناعات الهندسية: عقد جلسات نقاش حول دور الحكومة في دعم الصناعة على هامش معرض تعميق التصنيع المحلي

تنطلق غدا الخميس بمركز المعارض بمدينة نصر فعاليات النسخة الثالثة من معرض « تعميق التصنيع المحلي » برعاية وزارة الصناعة و الذي تنظمة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية بمشاركة ٢٥٠ شركة برعاية وزارة الصناعة و اتحاد الصناعات المصرية .

وكشف محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية انه خلال فعاليات المعرض و الذي يقام على ٣ أيام من الخميس القادم و حتي السبت أنه سيتم عقد عدد من الجلسات الحوارية الهامة حول التيسيرات المقدمة من الحكومة للمستثمرين و المصنعين و كذلك دور الغرفة وما تقدمه من خدمات لاعضائها و الاستماع إلى العارضين و مقترحاتهم و رؤيتهم لدعم القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة .

و يشمل المؤتمر عقد جلستان الأولى يوم الخميس بعنوان « التيسيرات المقدمة من الحكومة للقطاع الصناعي ».

ويشارك في هذه الندوة كمتحدثتين كل من محمد المهندي رئيس الغرفة و الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية و الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات و الأستاذ أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك و اللواء ايهاب أمين رئيس هيئة الرقابة الصناعية و الدكتور خالد يوسف رئيس هيئة المواصفات و الجودة و يدير الجلسة المهندس أحمد فكري عبد الوهاب .

وزير قطاع الأعمال: 737 مشروعا للشركات التابعة في 13 محافظة تم تنفيذ معظمها ضمن حياة كريمة افتتاح الاجتماع التاسع للجنة التنسيقية لبرنامج دعم البنوك المركزية الإفريقية

وتعقد الجلسة الثانية بالمعرض يوم الجمعة بعنوان « تعريف بالخدمات التي تقدمها الغرفة لأعضائها » و يتحدث فيها كل من اللواء مصطفى هدهود رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين و المهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني للغرفة و المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية و المهندسة نسرين رفعت ممثل مركز تحديث الصناعة والمهندس علاء أبو فريخة ويدير الجلسة المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الاجهزة المنزلية .

ومن المقرر أن تعقد الجلسات يومي الخميس و الجمعة من الساعه ١٢ حتى الساعه ٢ ومن الساعه ٤ حتى الساعه ٦ وسيتم ايضا عقد لقاءات B2B يوم السبت طوال اليوم حتى ختام المعرض.