الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الصناعات الهندسية: عقد جلسات نقاش حول دور الحكومة في دعم الصناعة على هامش معرض تعميق التصنيع المحلي

محمد المهندس
محمد المهندس

تنطلق غدا الخميس بمركز المعارض بمدينة نصر فعاليات النسخة الثالثة من معرض « تعميق التصنيع المحلي » برعاية وزارة الصناعة و الذي تنظمة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية بمشاركة ٢٥٠ شركة برعاية وزارة الصناعة و اتحاد الصناعات المصرية .

وكشف محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية انه خلال فعاليات المعرض و الذي يقام على ٣ أيام من الخميس القادم و حتي السبت أنه سيتم عقد عدد من الجلسات الحوارية الهامة حول التيسيرات المقدمة من الحكومة للمستثمرين و المصنعين و كذلك دور الغرفة وما تقدمه من خدمات لاعضائها و الاستماع إلى العارضين و مقترحاتهم و رؤيتهم لدعم القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة .

و يشمل المؤتمر عقد جلستان الأولى يوم الخميس بعنوان « التيسيرات المقدمة من الحكومة للقطاع الصناعي ».

ويشارك في هذه الندوة كمتحدثتين كل من محمد المهندي رئيس الغرفة و الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية و الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية  واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات و الأستاذ أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك و اللواء ايهاب أمين رئيس هيئة الرقابة الصناعية و الدكتور خالد يوسف رئيس هيئة المواصفات و الجودة و يدير الجلسة المهندس أحمد فكري عبد الوهاب .

وتعقد الجلسة الثانية بالمعرض يوم الجمعة بعنوان « تعريف بالخدمات التي تقدمها الغرفة لأعضائها » و يتحدث فيها كل من اللواء مصطفى هدهود رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين و المهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني للغرفة و المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية و المهندسة نسرين رفعت ممثل مركز تحديث الصناعة والمهندس علاء أبو فريخة ويدير الجلسة المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الاجهزة المنزلية .

ومن المقرر أن تعقد الجلسات يومي الخميس و الجمعة من الساعه ١٢ حتى الساعه ٢ ومن الساعه ٤ حتى الساعه ٦ وسيتم ايضا عقد لقاءات B2B يوم السبت طوال اليوم حتى ختام المعرض.

