أبرز الملفات أمام ترامب في "دافوس".. "أمريكا أولا" وملامح مجلس السلام لغزة

قال رامي جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، إن البيت الأبيض أعلن أن خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتدى دافوس سيركز على مبدأ "أمريكا أولا"، وهو محور أساسي يعكس السياسات الأمريكية الحالية في المجالين العسكري والسياسي والاقتصادي.

وأوضح جبر خلال رسالة على الهواء، أن هذا المبدأ يثير توترات محتملة داخل حلف شمال الأطلسي، حيث يلاحظ مراقبون وجود شرخ بين واشنطن وبقية الشركاء الأوروبيين، خاصة مع التطورات المتعلقة بقضية جرينلاند.

وأضاف جبر أن منتدى دافوس، الذي يعد منصة تجمع القادة الأمريكيين والأوروبيين لمناقشة القضايا الاقتصادية والسياسية العالمية، شهد هذا العام سيطرة ملف جرينلاند على مجريات النقاشات، وسط تكهنات بأن الولايات المتحدة قد تسعى للسيطرة على الجزيرة بالقوة، مما يهدد العلاقة مع الدنمارك ومع دول الناتو.

وأشار إلى أن هذه القضية تمثل أحد أبرز المخاوف لدى المراقبين الأمريكيين والأوروبيين على حد سواء.