الجمعة.. قطع المياه عن منطقة بشتيل في الجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن منطقة بشتيل، وذلك لمدة 10 ساعات اعتباراً من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 23 يناير 2026 وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق 24 يناير 2026.

وأرجعت الشركة سبب قطع المياه إلى تنفيذ أعمال تطهير خطوط الصرف الصحي بمنطقة الغنامية ببشتيل، الأمر الذي يستلزم قطع المياه خلال فترة تنفيذ الأعمال.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125، وذلك لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه للمواطنين.