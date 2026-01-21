قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القصبي: الإحصائيات تؤكد وجود نحو 12 مليون مواطن من ذوي الإعاقة
تحذيرات عاجلة لطلاب الشهادة الإعدادية من إثارة الشغب في آخر يوم امتحانات
الكرملين يحدد موعد اجتماع بوتين وويتكوف لبحث حرب أوكرانيا
رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ 57 لـ"القاهرة الدولي للكتاب".. ويشيد بأجنحة المعرض
المبعوث الأمريكي: 25 من قادة العالم قبلوا الانضمام إلى مجلس السلام
أسامة ربيع: ارتفاع إيرادات قناة السويس 18.5% في النصف الأول من 2025/2026
غياب مصري .. الكاف يعلن تشكيل الأفضل في كأس الأمم الأفريقية
وفاة رفعت الأسد عن عمر ناهز 88 عاما
الصحة: استبعاد مدير مستشفى حلوان العام والتحقيق مع 3 مسؤولين
تبدأ اليوم.. تطبيق قواعد جديدة على هواتف المحمول الواردة من الخارج
أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 21-1-2026
بالتعاون مع اليونيسف وجامعة أوسلو.. الصحة تستعد لإطلاق نظام المعلومات DHIS2
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يطمئن هاتفيا مع طلاب الشهادة الإعدادية بمستشفى 57357

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ،على التواصل هاتفيًا مع طلاب الشهادة الإعدادية من أبناء محافظة الجيزة المتواجدين بمستشفى 57357 ، والبالغ عددهم سبعة طلاب والذين أدّوا امتحاناتهم اليوم في مادتي العلوم والتربية الفنية.

وتحاور المحافظ، مع الطلاب مشيدًا بروحهم المعنوية العالية وإصرارهم على استكمال الامتحانات وحرص على تشجيعهم لبذل أقصى جهدهم من أجل تحقيق أعلى الدرجات مؤكدًا أن أبناء الجيزة دائمًا نموذج للعزيمة والتحدي.
كما اطمأن محافظ الجيزة على حالتهم الصحية ومدى توافر الرعاية الطبية اللازمة لهم خلال فترة تأدية الامتحانات مستفسرًا عن أي مطالب أو احتياجات قد تواجههم وموجهًا بسرعة الاستجابة الفورية لأي متطلبات تضمن راحتهم النفسية والصحية.
ووجّه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بتوفير كافة سبل الدعم والرعاية اللازمة لطلاب مستشفى 57357 من أبناء المحافظة بما يضمن أداءهم للامتحانات دون أي معوقات مع المتابعة اليومية المستمرة لحالتهم متمنيًا لهم دوام الصحة والشفاء العاجل.
وأكد المهندس عادل النجار أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بتوفير مناخ آمن ومطمئن للطلاب  بالتنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم وكافة الجهات المعنية بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص ويخفف عن الطلاب وأسرهم.
وجاءت تكليفات محافظ الجيزة خلال زيارة وفد من مديرية التربية والتعليم برئاسة سعيد عطية مدير المديرية يرافقه عدد من قيادات المديرية للاطمئنان على الحالة الصحية للطلاب وانتظام سير الامتحانات مع تقديم عدد من الهدايا لهم دعمًا وتشجيعًا.

محافظ الجيزة امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو

بابلو الصباغ

تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا

موظفون

نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية

مصرع فتاة

دهــ.ـس وسحــ.ـل حتى موقف السلخانة.. تفاصيل مصرع فتاة في حادث سيارة طائشة بالمنيا

البحرية الأمريكية

السفينة السابعة.. الجيش الأمريكي يستولي على ناقلة نفط في البحر الكاريبي

محمود البنا

كنت مرشحًا لـ «أمم إفريقيا».. محمود البنا يُفجّر مفاجآت عن التحكيم المصري وأبوريدة

منتخب مصر

دروجبا : مرموش الأفضل في أمم أفريقيا .. والهجوم على محمد صلاح غير مُبرّر

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

ترشيحاتنا

أسبانيا

أسبانيا تدين هدم مقر الأونروا في القدس المحتلة

تقارب روسي كوبي

وزير الداخلية الروسي يزور كوبا رغم تهديدات ترامب

جنود دينماركيون

في تحدٍ لترامب..فرنسا تطلب إجراء مناورات لحلف الناتو في جرينلاند

بالصور

هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ ..تعرف على الإجابة العلمية والعملية

هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ الإجابة العلمية والعملية
هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ الإجابة العلمية والعملية
هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ الإجابة العلمية والعملية

الشرقية.. إقامة معرض أثاث منزلي بالمجان بقرى صان الحجر

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ماذا أطبخ بالبيض؟ .. 7 أفكار غير متوقعة

ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة
ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة
ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة
أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة
أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

فيديو

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد