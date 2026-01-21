محافظ الجيزة يتابع انتظام تشغيل سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع بحي إمبابة

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة انتظام تشغيل سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع بحي إمبابة وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير السلع الأساسية والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية والتوسع في المبادرات التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر.

وشهد السوق منذ الساعات الأولى من صباح اليوم انتظام توافد سيارات السلع والمواد الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية إلى جانب الشركات المشاركة وذلك استعدادًا لاستقبال المواطنين وتلبية احتياجاتهم من مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية.

وكلف المحافظ رئيس حي إمبابة بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لضمان انتظام انعقاد سوق اليوم الواحد بصفة أسبوعية مع المتابعة المستمرة لحسن التنظيم وتوافر السلع بما يسهم في تحقيق المستهدف من إقامة هذه الأسواق.

وأكد المهندس عادل النجار أن أسواق اليوم الواحد تمثل أحد المحاور المهمة التي تعتمد عليها المحافظة في ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مخفضة، مشددًا على استمرار التوسع في إقامة هذه الأسواق بمختلف الأحياء والمراكز، والتنسيق الدائم مع الجهات المعنية لضمان وصول السلع للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار عادلة.