بدلا من الخروج في البرد.. أفكار لمشروبات وتسالي شتوية لذيذة في المنزل
ترامب: جلبنا إلى بلدنا نحو 18 تريليون دولار من الاستثمارات
الدفاع السورية تكشف تفاصيل انفجار مستودع الأسلحة في اليعربية.. صور
لأمن أوروبا وأمريكا.. ترامب: حصول الولايات المتحدة على جرينلاند ضروري للغاية
مدبولي من جناح دار الإفتاء المصرية بمعرض القاهرة: دورها محوري في نشر الفكر الوسطي المستنير
مصدر في كاف: عقوبات قاسية تنتظر الاتحاد السنغالي
الرئيس السيسي يشارك في جلسة خاصة لمصر على هامش منتدى دافوس
ترامب: لن نستخدم القوة للحصول على جرينلاند.. واستحواذنا عليها لن يقوض الناتو بل سيعززه
ترامب: الصين ذكية حيث تبيع توربينات الرياح لكنها لا تستخدمها
فيل بري يقتـ.ل 22 شخصا في الهند بعد ارتفاع هرمون الذكورة.. وإعلان الطوارئ
ترامب: لا توجد قوة في الناتو قادرة على حماية جرينلاند سوى الولايات المتحدة
الأغبياء هم من يشترونها.. ترامب: الصين تصنّع معدات طاقة الرياح ولا تستخدمها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

عمرو رشاد: كلمة الرئيس السيسي في دافوس عكست رؤية مصر المتكاملة للاستقرار والتنمية

المهندس عمرو رشاد
المهندس عمرو رشاد
ماجدة بدوى

أشاد المهندس عمرو رشاد، عضو لجنتي القيم والإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، والقيادي بحزب حماة الوطن، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، مؤكدًا أنها عكست رؤية مصر المتكاملة في الربط بين الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية، ورسخت مكانة الدولة المصرية كشريك دولي موثوق وقوة إقليمية فاعلة، واستراتيجيتها الشاملة لمواجهة التحديات الدولية والإقليمية وتحقيق الاستقرار والتنمية.

وقال عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات له، إن كلمة الرئيس السيسي أكدت مكانة مصر كدولة محورية في محيطها الإقليمي وعلى الساحة الدولية، كما تضمنت العديد من الرسائل السياسية والاقتصادية الواضحة، وأعادت التأكيد على ثوابت السياسة المصرية في التعامل مع قضايا المنطقة.

رسائل طمأنة قوية للمستثمرين

وأكد أن كلمة الرئيس حملت رسائل طمأنة قوية للمستثمرين، من خلال التأكيد على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، ودعم دور القطاع الخاص، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوسع في الطروحات الحكومية، بما يعزز مناخ الاستثمار ويعيد الثقة في السوق المصري.

وأشار إلى أن تسليط الضوء على قطاعات المستقبل، مثل الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والصناعة المتقدمة، إلى جانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يؤكد أن مصر تتحرك وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى التحول إلى منصة إقليمية وعالمية للتجارة والاستثمار.

كما شدد على أن خطاب الرئيس السيسي عكس ثوابت السياسة المصرية الداعمة للحلول السلمية وتسوية النزاعات، ورفض التصعيد، والحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها، باعتبارها المدخل الأساسي لتحقيق السلام والتنمية المستدامة.

واختتم بالإشارة إلى أن كلمة الرئيس في دافوس لم تكن مجرد عرض للفرص الاقتصادية، بل رسالة سياسية شاملة تعكس وعي الدولة بالتحديات العالمية، وقدرتها على تقديم نموذج متوازن يجمع بين الأمن والتنمية والعدالة الاقتصادية والتعاون الدولي.

عمرو رشاد الرئيس السيسي دافوس

