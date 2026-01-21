قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسالة دكتوراه لاستنباط أصناف جديدة من الأرز المقاوم للملوحة العالية بجامعة بنها

إبراهيم الهواري

شارك الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، في مناقشة رسالة دكتوراة تهدف لاستنباط أصناف جديدة من الأرز الهجين مقاوم للملوحة العالية، مقدمة من الباحثة آلاء سامي البدوي المدرس المساعد بكلية الزراعة جامعة بنها. 


وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي إلي أن الرسالة تأتي ضمن برنامج جامعة بنها البحثي والذي يهدف لاستنباط أصناف جديدة من الأرز والممتد من عام ٢٠١٩ وحتى الان، بالشراكة مع العديد من المؤسسات البحثية المحلية والدولية ، لافتا إلي أن الباحثة تمكنت من الحصول على ٢١ هجين مبشرة في مقاومة درجات عالية من الملوحة، والتي ستدخل اختبارات تقييم بعد ذلك للتأكد من ثبات صفاتها الوراثية ومقارنتها بالأصناف المحلية تمهيدا لاتخاذ إجراءات تسجيلها بلجنة تسجيل الأصناف بوزارة الزراعة من خلال شركة بداية لتسويق خدمات جامعة بنها ضمن استراتيجية الجامعة للاستثمار في المعرفة ومخرجات البحث العلمي.


وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتور علي الحصري أستاذ تربية النبات ، والدكتور أمجد الجمال وكيل كلية الزراعة جامعة طنطا ، والدكتور صلاح علام أستاذ المحاصيل ، والدكتور جابر يحيى أستاذ المحاصيل ، والدكتور محمود ابويوسف رئيس بحوث الأرز.

