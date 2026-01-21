استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات 21 يناير 2026

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري .. شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار الملحوظ في نهاية تعاملات يوم الأربعاء 21 يناير 2026، داخل البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، وذلك في ظل متابعة واسعة من جانب المواطنين والمستثمرين لتطورات سعر الصرف، باعتباره أحد أهم المؤشرات الاقتصادية المؤثرة في حركة الأسواق والأسعار.

يأتي هذا الاستقرار بعد فترة من الترقب الحذر التي سادت الأوساط الاقتصادية، مع ثبات مستويات العرض والطلب داخل الجهاز المصرفي الرسمي.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بنهاية التعاملات

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات الأربعاء 21 يناير 2026، حيث سجل في بنك مصر نحو 47.44 جنيه للشراء، و47.54 جنيه للبيع.

يعكس هذا المستوى حالة من التوازن النسبي داخل السوق المصرفي، خاصة مع تساوي الأسعار في عدد كبير من البنوك الكبرى، ما يشير إلى استقرار السياسة النقدية المتعلقة بسعر الصرف خلال هذه الفترة.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري إلى 47.56 جنيه للبيع، و47.43 جنيه للشراء. ويُعد سعر البنك المركزي مرجعًا رئيسيًا لحركة أسعار العملات داخل البنوك، حيث تعتمد عليه المؤسسات المصرفية في تحديد أسعارها اليومية، ما يجعل استقراره عاملًا مهمًا في تهدئة توقعات السوق.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري خلال تعاملات اليوم نحو 47.44 جنيه للشراء، و47.54 جنيه للبيع.

يأتي هذا السعر متوافقًا مع غالبية البنوك الحكومية، وهو ما يعزز من حالة الثبات التي يشهدها سعر الصرف، خاصة في ظل الإقبال الكبير على التعاملات داخل البنك الأهلي باعتباره أكبر بنك حكومي في مصر.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر خلال التعاملات اليوم إلى 47.44 جنيه للشراء، و47.54 جنيه للبيع.

يؤكد هذا التماثل في الأسعار بين بنك مصر والبنك الأهلي على وجود سياسة تسعير مستقرة داخل البنوك الحكومية، بما يدعم ثقة المتعاملين في استقرار سوق النقد الأجنبي.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

حقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB نحو 47.44 جنيه للشراء، و47.54 جنيه للبيع.

يعكس هذا السعر التزام البنوك الخاصة أيضًا بمستويات التسعير السائدة في السوق، ما يقلل من الفجوات السعرية ويحد من فرص المضاربة.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية يوم الأربعاء 21 يناير 2026 إلى 47.44 جنيه للشراء، و47.54 جنيه للبيع.

يأتي ذلك في إطار حالة من الانضباط السعري التي تسيطر على القطاع المصرفي، حيث حافظ بنك الإسكندرية على نفس مستويات الأسعار المسجلة في البنوك الكبرى الأخرى.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان اليوم نحو 47.40 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع. ويُلاحظ وجود فارق طفيف في الأسعار مقارنة ببعض البنوك الأخرى، إلا أنه يظل ضمن النطاق الطبيعي لحركة سعر الصرف داخل الجهاز المصرفي الرسمي.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع.

ويُعد هذا السعر من أعلى المستويات المسجلة بين البنوك خلال تعاملات اليوم، وهو ما يرجع إلى سياسات التسعير الخاصة بالبنك وفق آليات العرض والطلب لديه.

دلالات استقرار سعر الدولار في البنوك

يعكس استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف، مدعومة بتوازن التدفقات النقدية داخل البنوك، واستقرار الطلب على العملة الأمريكية لأغراض الاستيراد والسفر.

كما يشير هذا الثبات إلى استمرار البنوك في تلبية احتياجات العملاء من النقد الأجنبي دون ضغوط ملحوظة.

متابعة يومية لسعر الدولار

يحرص المواطنون والتجار والمستثمرون على متابعة سعر الدولار اليوم في مصر بشكل يومي، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار السلع المستوردة وتكاليف الإنتاج وحركة الأسواق.

ويُتوقع أن تستمر حالة الاستقرار الحالية ما لم تطرأ متغيرات مؤثرة على مستويات العرض والطلب خلال الأيام الآتية.

وفي المجمل، يؤكد أداء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات الأربعاء 21 يناير 2026 أن السوق المصرفي يشهد درجة عالية من الانضباط والاستقرار، مع تقارب ملحوظ في الأسعار بين مختلف البنوك، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على ثقة المتعاملين واستقرار النشاط الاقتصادي.