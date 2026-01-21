لقطة طريفة من الطائرة.. ياسر جلال يشارك جمهوره بصورته مع مصطفى أبو سريع

شارك الفنان ياسر جلال، متابعيه بصورة طريفة تجمعه بمصطفى أبو سريع أثناء نومهما على متن الطائرة، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وعلق عليها قائلاً: ‘مودي وحامد من كلهم بيحبوا مودي، في إشارة إلى مسلسله الجديد في رمضان".

وانتهى الفنان ياسر جلال، من تصوير أحداث مسلسله" كلهم بيحبوا مودي"، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان 2026.

وعلم صدى البلد من مصادره، أن الفنان ياسر جلال يخوض تجربة الغناء لأول مرة خلال شهر رمضان 2026، حيث ستتضمن الأحداث أغنية يقوم بغنائها ضمن أحداث المسلسل تعتمد على اللون الشعبي.

مسلسل كلهم بيحبوا مودي

يذكر أن مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»، مقرر عرضه في موسم رمضان 2026، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، ويأتي في إطار كوميدي اجتماعي.

ويشارك في المسلسل، كل من ميرفت أمين، آيتن عامر، مصطفى أبو سريع، ريهام الشنواني، هدى الإتربي، محسن منصور، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.