«كلهم بيحبوا مودي».. أيمن عزب يكشف تفاصيل مشاركته مع ياسر جلال بالسباق الرمضاني

أعلن الفنان أيمن عزب عن مشاركته في مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»، الذي يخوض به النجم ياسر جلال سباق دراما رمضان 2026، مؤكدًا أنه يتمنى أن يحظى العمل بإعجاب الجمهور المصري والعربي.

العمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، ويشارك في بطولته مجموعة من أبرز نجوم الدراما، من بينهم ميرفت أمين، آيتن عامر، هدى الإتربي، مصطفى أبو سريع، ومحسن منصور، وآخرون.

وانتهى أيمن عزب مع أسرة العمل من تصوير مشاهد المسلسل بالكامل، حيث دخل العمل مراحل المونتاج والمكساج تمهيدًا لعرضه.

وعبّر الفنان أيمن عزب عن حماسه وسعادته بالمشاركة في مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»، مؤكدًا أن الدور يتيح له فرصة التنوع الفني والتفاعل مع نجوم كبار في عالم الدراما الرمضانية، ومتمنيًا أن يكون العمل إضافة نوعية لمسيرته الفنية.

ويُعد مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» واحدًا من أكثر الأعمال الجماهيرية ترقبًا في موسم رمضان 2026، وسط توقعات بمنافسة قوية، نظرًا لطابعه الاجتماعي الكوميدي الذي لطالما لاقى قبولًا واسعًا لدى الجمهور.