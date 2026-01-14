قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«كلهم بيحبوا مودي».. أيمن عزب يكشف تفاصيل مشاركته مع ياسر جلال بالسباق الرمضاني
«توروب» يرفض ضم خالد صبحي.. والأهلي يدرس صفقات تبادلية مع المصري
ناقد رياضي : حسام حسن أعاد شغف الجماهير لمنتخب مصر
نقيب الإعلاميين يتسلم وحدات «سكن مصر الإنتاج الإعلامي» المخصصة لأعضاء النقابة
نادي الترجي الجرجيسي يكشف حقيقة عرض الأهلي لضم ستانلي أوجو
محمد فضل: توقعت خسارة مصر أمام كوت ديفوار لهذا السبب.. وحسام حسن فاجأنا بتكتيكه المميز
«شوبير» قبل مواجهة السنغال بنصف نهائي أمم أفريقيا: «نتمنّاه يومًا سعيدًا على مصر»
رقص خليع من أجل الأرباح .. مصير صانعة محتوى تحدّده تحريات مباحث الآداب
أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟
إزالة صور نتنياهو من الفصول .. مُقترح مُثير للجدل في مدارس إسرائيل
باستخدام الخمس حواس .. نصائح فعّالة لتنظيم الوقت في الامتحانات | فيديو
هجوم بمسيرة أوكرانية يتسبّب في حريق وأضرار بمدينة روستوف جنوب روسيا
«كلهم بيحبوا مودي».. أيمن عزب يكشف تفاصيل مشاركته مع ياسر جلال بالسباق الرمضاني

أيمن عزب
أيمن عزب
أوركيد سامي

أعلن الفنان أيمن عزب عن مشاركته في مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»، الذي يخوض به النجم ياسر جلال سباق دراما رمضان 2026، مؤكدًا أنه يتمنى أن يحظى العمل بإعجاب الجمهور المصري والعربي.

العمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، ويشارك في بطولته مجموعة من أبرز نجوم الدراما، من بينهم ميرفت أمين، آيتن عامر، هدى الإتربي، مصطفى أبو سريع، ومحسن منصور، وآخرون.

وانتهى أيمن عزب مع أسرة العمل من تصوير مشاهد المسلسل بالكامل، حيث دخل العمل مراحل المونتاج والمكساج تمهيدًا لعرضه.

وعبّر الفنان أيمن عزب عن حماسه وسعادته بالمشاركة في مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»، مؤكدًا أن الدور يتيح له فرصة التنوع الفني والتفاعل مع نجوم كبار في عالم الدراما الرمضانية، ومتمنيًا أن يكون العمل إضافة نوعية لمسيرته الفنية.

ويُعد مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» واحدًا من أكثر الأعمال الجماهيرية ترقبًا في موسم رمضان 2026، وسط توقعات بمنافسة قوية، نظرًا لطابعه الاجتماعي الكوميدي الذي لطالما لاقى قبولًا واسعًا لدى الجمهور.

التدريب على أجواء الامتحان الحقيقية يقلل القلق ويحوّل الاختبار لتجربة آمنة نفسيًا
ليس غلاء الأسعار .. السلوك الاقتصادي الخاطئ وراء الضغوط النفسية واضطرابات النوم | فيديو

وضعية نوم شائعة تُدمّر صحتك دون أن تشعر .. تحذير صادم

أطعمة مفيدة لصحة العين وتحسين النظر .. تعرّف عليها

