الرئيس السيسي خلال لقائه ترامب: لولا جهودكم ما كان من الممكن وقف الحرب في غزة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لولا جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما كان من الممكن أبدًا التوصل إلى وقف الحرب في قطاع غزة، معربًا عن أمله في استمرار الرئيس ترامب، في رعاية هذا الملف حتى تتحقق الخطة كاملة؛ كما تم الإعلان عنها.

ووجّه الرئيس السيسي - خلال لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش منتدى دافوس العالمي - التهنئة له بمناسبة مرور عام كامل من الإنجازات التي تحققت خلال ولايته الثانية، معربًا عن شكره لما تم إنجازه، خاصة فيما يتعلق بملف غزة، الذي وصفه بأنه من أصعب الملفات في المنطقة.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من الخطة؛ هي مرحلة بالغة الأهمية، وتتطلب تحركًا إيجابيًا كاملًا من جميع الأطراف، قائلًا: «المرحلة الثانية مهمة جدًا، ويجب أن نتحرك فيها بالإيجابية الكاملة، وستجدون منا كل ما يمكن عمله من أجل إنجاح هذه الخطة».

وأضاف الرئيس السيسي: «يسعدنا أن نكون في مجلس السلام، وأن نبذل جهدًا فيما يخص هذا الملف أو أي ملف آخر يؤدي إلى تحقيق السلام في المنطقة والعالم».

وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على دعمه لمصر في القضية الوجودية لها؛ وهي قضية ملف سد النهضة والمياه .

وأشار الرئيس السيسي إلى أن الرئيس ترامب اهتم بهذا الملف منذ ولايته الأولى وحرص على ان يقدم الجهد اللازم للوصول إلى اتفاق فيما يخص هذا السد، معربا عن خالص التقدير والاحترام له.