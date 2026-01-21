أكسيوس: زيلينسكي يلتقي ترامب في دافوس غدا

يعتزم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السفر إلى في مدينة دافوس السويسرية "غدًا الخميس" لعقد اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكر موقع (أكسيوس) الأمريكي أن زيلينسكي يخطط للقاء ترامب في جبال الألب قريبًا قبل أن يتوجه مبعوثا البيت الأبيض ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث سيركز كلا الاجتماعين على خطة ترامب للسلام في أوكرانيا.

وأكد ترامب أيضًا، في محادثة مع الصحفيين بعد خطابه في دافوس، أنه سيلتقي زيلينسكي، بحسب (أكسيوس).

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن واشنطن على وشك التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا بشأن شروط تلك الخطة، إلا أنها لم تحقق حتى الآن نجاحًا واضحًا في إقناع بوتين بالموافقة عليها، رغم أن الرئيس الروسي لم يرفضها ولكن رد فعله العلني عليها لم يكن متحمسًا.

وحقيقة أن روسيا لم تقبل بعد خطة ترامب المكونة من عشرين نقطة هي أحد الأسباب التي دفعت البيت الأبيض إلى عدم التوقيع على "خطة الازدهار" من أجل أوكرانيا خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

والتقى ويتكوف وكوشنر أمس الثلاثاء في دافوس مع مبعوث بوتين، كيريل ديميترييف، حيث ناقشوا خطة السلام الأمريكية، ووصف ديميترييف الاجتماع بأنه "بناء"، كما أبلغت الولايات المتحدة فريق زيلينسكي بخطة السفر إلى موسكو.

يذكر أن الأزمة بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين بشأن جرينلاند دفعت إلى تأجيل خطط عقد محادثات حول أوكرانيا في دافوس.