برلمان

«مستقبل وطن» يعقد اجتماعًا تنظيميًا مع منسقي الهيئة البرلمانية للحزب في المحافظات

عبد الرحمن سرحان

عقدت الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن اجتماعًا تنظيميًا مهمًا مع منسقي الهيئة البرلمانية للحزب بالمحافظات.

جاء ذلك بحضور، النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والنائب أحمد دياب الأمين العام المساعد والنائب عاطف ناصر الأمين العام المساعد والنائب هشام الحصري عضو مجلس النواب، والنائب عبدالوهاب خليل عضو مجلس النواب، فضلا عن حضور  عدد من أمناء الأمانة المركزية، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، ومنسقي الهيئة البرلمانية للحزب بالمحافظات كافة.

وناقش الاجتماع آليات استخدام الأدوات الرقابية وسبل تعزيز التنسيق داخل الهيئة البرلمانية بين نواب رئيس الهيئة البرلمانية ومنسقي الهيئة، مع التأكيد على مراعاة التنظيم الحزبي ووضع ضوابط وآليات واضحة تحكم الأداء البرلماني، فضلا عن أهمية استخدام الأدوات الرقابية في إطار من التنسيق الحزبي الكامل، والالتزام بكافة التوجهات والسياسات الحزبية في كل ما يتعلق بالعمل الرقابي والتشريعي، بما يضمن تحقيق الانضباط المؤسسي وتكامل الجهود داخل الحزب.

وأكد النائب أحمد عبد الجواد، أن الحزب يضم قيادات وكوادر تمتلك الأدوات والخبرات اللازمة، وتعمل في إطار حزبي منضبط يقوم على الالتزام والتنسيق والانضباط، مضيفاً أن المرحلة الحالية تتطلب بذل أقصى جهد لإرضاء الشارع المصري، والعمل بما يحقق مصلحة الوطن ويعزز الثقة بين الحزب والمواطنين.

من جانبه، أكد النائب عاطف، قوة التنظيم الحزبي وقدرته على إدارة العمل السياسي بصورة مؤسسية تخدم الصالح العام.

وفي سياق متصل، أشار النائب هشام الحصري، إلى أن القواعد التي يتم وضعها تمثل أساس النجاح في العمل العام، فضلا عن التواصل الإيجابي بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.

كما أوضح النائب عبدالوهاب خليل، أن العمل داخل حزب مستقبل وطن يقوم على روح الفريق الواحد من أجل الوطن، مؤكدًا ضرورة تعزيز التنسيق الكامل داخل الهيئة البرلمانية بما يضمن تكامل الجهود وتحقيق الأهداف.

