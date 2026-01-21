تأكيدا لصدى البلد.. وائل بدر مديرا فنيا لسلة الزمالك

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، عن التعاقد مع وائل بدر لتولي المهمة الفنية للفريق الأول لكرة السلة بالقلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة.

ويُعد وائل بدر أحد أبرز نجوم كرة السلة في تاريخ نادي الزمالك، حيث نجح خلال مسيرته لاعبًا في حصد العديد من الألقاب مع القلعة البيضاء، كما سبق له تولي القيادة الفنية لعدد من الأندية، من بينها الزمالك، الجزيرة، سبورتنج، والوحدة السوري.

كما حقق بدر إنجازًا مميزًا على المستوى الدولي، بعدما تُوج مع المنتخب المصري بلقب البطولة العربية، التي أُقيمت في القاهرة عام 2024.

وكان صدي البلد نشر في وقت سابق عن تعاقد نادي الزمالك مع وائل بدر ليتولي القيادة الفنية لفريق السلة قبل أن يعلن نادي الزمالك توليه المنصب بشكل رسمي.