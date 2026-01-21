رئيس الهيئة العامة للكتاب: معرض القاهرة الدولي نافذة الثقافة العربية

أكد خالد أبو الليل، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن معرض الكتاب هو نافذة الثقافة العربية، مشيرا إلى أنه يعد نافذة مصر الثقافية، ويدل على قوة القراءة في مواجهة التحديات التكنولوجية.

وقال خالد أبو الليل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو اكسترا”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن معرض الكتاب اتخذ من شخصية الكاتب الكبير نجيب محفوظ، كواجهة للمعرض هذا العام، مؤكدا أن شخصية نجيب محفوظ، تعبر عن الحالة الثقافية المصرية في رونقها وتاريخيتها.

وتابع القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن نجيب محفوظ بدأ الكتابة بأستلهام روح الثقافة المصرية، وأصبحت رواياته تعتمد على القيم الأصيلة في الحارة المصرية.

وأشار إلى أن هناك في المعرض مبادرة “رواد مكتبة في كل بيت”، وهي مبادرة قائمة على 50 قائمة لعلوم الكتاب، تقدم في حقيبة بسعر رمزي، وبمحتويات قيمة".