منح واشنطن جزء منها.. تفاهمات أمريكية دنماركية بشأن جرينلاند
نقيب الأطباء: تحسين بيئة العمل والتدريب أولوية قصوى
بمشاركة صلاح.. ليفربول يكتسح مارسيليا بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا
واشنطن تعاملت مع القوة كهدف لا كأداة.. خبير سياسي يُحذّر من تداعيات النهج العسكري الأمريكي على العالم
يحمي الجهاز العصبي ويقوي العظام.. فوائد لا تعرفها عن تناول التمر
سيارات زيرو موفرة للوقود في السوق المصري
السفير حجازي: مشاركة الرئيس السيسي في منتدى دافوس تعزز مكانة مصر الدولية وصوتها المسؤول
برقم غير مسبوق.. هاتف iQOO 15 Ultra يفرض نفسه في عالم الأداء
الديهي: قبول الرئيس السيسي الانضمام لمجلس السلام الدولي يؤسس لنظام عالمي جديد
الديهي: لقاء السيسي وترامب الأهم والأكثر اهتمامًا لدى المحللين والساسة
تفاصيل العثور على ضحايا جريمة المنوفية مخنوقين داخل منزل مهجور
برلماني: لقاء السيسي وترامب في دافوس يعكس ثقة دولية في القيادة المصرية
توك شو

سعيد حلمي: المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة تسهل الإجراءات على المواطنين وتضمن الشفافية

محمود محسن

أكد الدكتور سعيد حلمي، المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، أن إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة يمثل خطوة مهمة لتسهيل إجراءات التقنين على المواطنين.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن المنصة تأتي في إطار القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، الذي يهدف إلى الحفاظ على أراضي الدولة المملوكة لها وإزالة التعديات عليها، وفي الوقت نفسه تقنين حالات وضع اليد المستقرة على المباني والزراعات الجادة بما يراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

وأشار حلمي إلى أن اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة قامت بالتحضير للمنصة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، وشمل ذلك عقد دورات تدريبية للقائمين على عملية التقنين، ومشاركة شركات الرفع المساحي ومراكز شبكات المرافق بالمحافظات تحت إشراف الهيئة المصرية العامة للمساحة.

وتابع، أن المنصة توفر للمواطن إمكانية تقديم طلب تقنين أوضاعه من المنزل، ما يقلل الزحام ويوفر الوقت والجهد، كما يسمح بمتابعة حالة الطلب خطوة بخطوة بما يعزز الشفافية ويضمن حقوق المتقدمين.

وأفاد سعيد حلمي أن مدة التقدم لتقنين الأراضي وفق القانون 168 تبلغ 6 أشهر، مع إمكانية مدها بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أخرى لا تتجاوز مجموعها 3 سنوات، داعيًا المواطنين إلى الإسراع بتقديم طلباتهم. 
 

