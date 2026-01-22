قصة محمود بنتايك مع الزمالك في طريقها للحل.. لكن بشرط

كشف الإعلامي محمد طارق أضا المستجدات المتعلقة بقصة اللاعب المغربي محمود بنتايك مع نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن أزمة اللاعب في طريقها للحل.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، «محمود بنتايك لاعب كرة قدم لا يُعوّض في الوقت الحالي بالنسبة للزمالك، لذلك مسألة رحيله معضلة داخل النادي.

وأردف قائلًا: «قصة محمود بنتايك تسير في طريق الحل، ولكنها لم تُحل حتى الآن بنسبة 100%».

وأوضح محمد أضا أن اللاعب رحب بالاستمرار داخل الفريق، ولكن مفتاح حل أزمة محمود بنتايك في يد ممدوح عباس، لافتًا إلى أن اللاعب يشترط شرطًا واحدًا لاستمراره في الفريق وهو حصوله على مستحقاته القديمة كاملة.