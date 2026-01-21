حقيقة حصول زيزو على حكم ضد الزمالك من اتحاد الكرة

نفى مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة ما تردد مؤخرًا بشأن صدور قرار يمنح أحمد سيد «زيزو»، نجم النادي الأهلي، مستحقاته المالية من نادي الزمالك.

وأوضح المصدر في تصريح رسمي أن ما يتم تداوله بشأن حصول زيزو على حكم من اتحاد الكرة ضد الزمالك بسبب مستحقاته غير صحيح، مؤكدًا أن هذا الخبر عارٍ من الصحة ولا أساس له من الواقع.

ويطالب أحمد سيد «زيزو» في شكواه ضد نادي الزمالك بالحصول على مستحقات مالية متأخرة تبلغ قيمتها 82 مليونًا و500 ألف جنيه.

من جانبه، رد الزمالك على الشكوى مؤكدًا أن اللاعب لا يحق له أي مبالغ لدى النادي، بل طالب النادي بدوره بزيرو بالحصول على نسبة من عوائد الإعلانات والبرامج التلفزيونية التي شارك فيها اللاعب، وقدر الزمالك قيمة هذه النسبة بنحو 20 مليون جنيه.