الأرصاد تحذر: أتربة عالقة وأمطار خفيفة تضرب عدة مناطق بالبلاد

حذرت هيئة الأرصاد من استمرار الغطاء السحابي على أغلب الأنحاء، ما يؤدي إلى حجب أشعة الشمس، وقد يصاحبه فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

ولا تزال الأجواء مغبرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بياناً لمتابعة حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة من يوم الخميس الموافق 22 يناير 2026. وأفادت آخر تحديثات خرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية باستمرار بعض الظواهر الجوية المؤثرة على الرؤية وحركة التنقل.

وحذت الأرصاد من نشاط للأتربة والرمال المثارة، وأكدت الهيئة استمرار تكون الأتربة العالقة والرمال المثارة على مناطق واسعة تبدأ من شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى.

الأتربة قد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية

كما تمتد هذه الظاهرة لتشمل مناطق من شمال ووسط الصعيد، بالإضافة إلى شمال محافظة البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء.

وحذرت الأرصاد من أن هذه الأتربة قد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية لتصل إلى أقل من 1000 متر على بعض الطرق، مما يستوجب الحذر الشديد من قبل السائقين.

فرص سقوط الأمطار

وفيما يخص السحب، أشار البيان إلى استمرار تكون الغطاء السحابي على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى. ويصاحب هذا الغطاء فرص لسقوط أمطار خفيفة قد ترتقي لتكون متوسطة على بعض المناطق الشمالية. كما توقعت الهيئة امتداد هذه الأمطار الخفيفة خلال فترة المساء بنسبة حدوث تقريبي تصل إلى 20% لتشمل مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

تدابير احترازية

واختتمت الهيئة بيانها بمناشدة المواطنين والجهات المعنية اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

