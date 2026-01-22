قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد فيديو عاملة نظافة الأهرامات| أول تعليق من الشركة: تكريم مادي ومعنوي لـ منى.. وأصبحت نجمة من حيث لا تدري
طفرة غير مسبوقة في بنية مياه القاهرة.. إنجاز 1670 كيلومتر من الخطوط بتكلفة 6.2 مليار جنيه خلال 5 سنوات
حجز تذاكر معرض الكتاب 2026 أونلاين.. الرابط والخطوات
قبل رمضان.. شعبة المواد الغذائية تكشف عن أسعار السلع الأساسية في الشهر الكريم
وزير الأوقاف يتلقى رسالة من بابا الفاتيكان بمناسبة اليوم العالمي للسلام 2026
الأوقاف تفتتح 39 مسجدا غدا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
استغلال فيديو قديم لها بالعيادة.. هيفاء وهبي تطالب طبيب تغذية بتعويض 5 ملايين جنيه
حسام حسن: نعمل على تجهيز منتخب مصر لوديات السعودية وإسبانيا والبرازيل
رئيس الوزراء: أحرص دائما على توافر أرصدة آمنة من الأدوية المختلفة
جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة
«لا ألم يُضاهي ألم فقدك» .. رضا البحراوي يُودّع والدته بكلمات مُؤثرة
وزير الرياضة يشهد المؤتمر الصحفي لدعم المنتخب الوطني في منافسات كأس العالم 2026
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الأرصاد تحذر: أتربة عالقة وأمطار خفيفة تضرب عدة مناطق بالبلاد

حالة الطقس
حالة الطقس
تقرير : نورهان خفاجي

حذرت هيئة الأرصاد من استمرار الغطاء السحابي على أغلب الأنحاء، ما يؤدي إلى حجب أشعة الشمس، وقد يصاحبه فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

ولا تزال الأجواء مغبرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بياناً لمتابعة حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة من يوم الخميس الموافق 22 يناير 2026. وأفادت آخر تحديثات خرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية باستمرار بعض الظواهر الجوية المؤثرة على الرؤية وحركة التنقل.

وحذت الأرصاد من نشاط للأتربة والرمال المثارة، وأكدت الهيئة استمرار تكون الأتربة العالقة والرمال المثارة على مناطق واسعة تبدأ من شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى. 

الأتربة قد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية

كما تمتد هذه الظاهرة لتشمل مناطق من شمال ووسط الصعيد، بالإضافة إلى شمال محافظة البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء.

 وحذرت الأرصاد من أن هذه الأتربة قد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية لتصل إلى أقل من 1000 متر على بعض الطرق، مما يستوجب الحذر الشديد من قبل السائقين.

فرص سقوط الأمطار 

وفيما يخص السحب، أشار البيان إلى استمرار تكون الغطاء السحابي على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى. ويصاحب هذا الغطاء فرص لسقوط أمطار خفيفة قد ترتقي لتكون متوسطة على بعض المناطق الشمالية. كما توقعت الهيئة امتداد هذه الأمطار الخفيفة خلال فترة المساء بنسبة حدوث تقريبي تصل إلى 20% لتشمل مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

تدابير احترازية 

واختتمت الهيئة بيانها بمناشدة المواطنين والجهات المعنية اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.
 

الأرصاد الغطاء السحابي أمطار خرائط الطقس الأقمار الصناعية نشاط للأتربة والرمال

