الصين تؤكد التزامها بتعزيز الانتقال العالمي إلى الطاقة منخفضة الكربون

دافعت الصين عن سجلها في طاقة الرياح وعززت التزامها بتعزيز الانتقال العالمي إلى الطاقة منخفضة الكربون وذلك ردا على انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا.

وبحسب وكالة بلومبرج ...قال قوه جياكون، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن جهود الصين لمعالجة تغير المناخ وتعزيز تطوير وتطبيق الطاقة المتجددة في العالم واضحة للجميع"،وفي خطاب ألقاه أمام المندوبين في اجتماع دافوس بما في ذلك القادة السياسيين ورجال الأعمال، قال ترامب إن الصين تصنع جميع طواحين الهواء تقريبًا، لكنه لم يتمكن من "العثور على أي مزارع رياح في الصين"،وقال قوه إن قدرة الصين المركبة على طاقة الرياح احتلت المرتبة الأولى في العالم لمدة 15 عامًا متتالية، وأن صادراتها من طاقة الرياح والمنتجات الكهروضوئية قللت من انبعاثات الكربون بنحو 4.1 مليار طن للبلدان الأخرى.

وقال "بصفتها دولة نامية مسؤولة، فإن الصين مستعدة للعمل مع جميع الأطراف لمواصلة تعزيز التحول العالمي الأخضر والمنخفض الكربون".