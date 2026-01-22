قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عصام خليل يطالب باستثناء المغتربين من ضريبة المحمول: لا تعاقبوا من يدعمون الوطن
أبراج وأموال وقطيعة أسرية.. تفاصيل أزمة طبيب مصري مع 8 أبناء من 3 زوجات
بعد فيديو عاملة نظافة الأهرامات| أول تعليق من الشركة: تكريم مادي ومعنوي لـ منى.. وأصبحت نجمة من حيث لا تدري
طفرة غير مسبوقة في بنية مياه القاهرة.. إنجاز 1670 كيلومتر من الخطوط بتكلفة 6.2 مليار جنيه خلال 5 سنوات
حجز تذاكر معرض الكتاب 2026 أونلاين.. الرابط والخطوات
قبل رمضان.. شعبة المواد الغذائية تكشف عن أسعار السلع الأساسية في الشهر الكريم
وزير الأوقاف يتلقى رسالة من بابا الفاتيكان بمناسبة اليوم العالمي للسلام 2026
الأوقاف تفتتح 39 مسجدا غدا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
استغلال فيديو قديم لها بالعيادة.. هيفاء وهبي تطالب طبيب تغذية بتعويض 5 ملايين جنيه
حسام حسن: نعمل على تجهيز منتخب مصر لوديات السعودية وإسبانيا والبرازيل
رئيس الوزراء: أحرص دائما على توافر أرصدة آمنة من الأدوية المختلفة
جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة
الصين تؤكد التزامها بتعزيز الانتقال العالمي إلى الطاقة منخفضة الكربون

أ ش أ

دافعت الصين عن سجلها في طاقة الرياح وعززت التزامها بتعزيز الانتقال العالمي إلى الطاقة منخفضة الكربون وذلك ردا على انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا.

وبحسب وكالة بلومبرج ...قال قوه جياكون، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن جهود الصين لمعالجة تغير المناخ وتعزيز تطوير وتطبيق الطاقة المتجددة في العالم واضحة للجميع"،وفي خطاب ألقاه أمام المندوبين في اجتماع دافوس بما في ذلك القادة السياسيين ورجال الأعمال، قال ترامب إن الصين تصنع جميع طواحين الهواء تقريبًا، لكنه لم يتمكن من "العثور على أي مزارع رياح في الصين"،وقال قوه إن قدرة الصين المركبة على طاقة الرياح احتلت المرتبة الأولى في العالم لمدة 15 عامًا متتالية، وأن صادراتها من طاقة الرياح والمنتجات الكهروضوئية قللت من انبعاثات الكربون بنحو 4.1 مليار طن للبلدان الأخرى.

وقال "بصفتها دولة نامية مسؤولة، فإن الصين مستعدة للعمل مع جميع الأطراف لمواصلة تعزيز التحول العالمي الأخضر والمنخفض الكربون".

