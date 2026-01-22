قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
4 حوادث في أسبوع.. اصطدام قطار ركاب برافعة في جنوب إسبانيا
ردًا على شائعات الغرامة.. جهاز حماية البحيرات يوضح حقيقة منع صيد الهواة بالسنارة
زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب كامتشاتكا الروسية
بأعلى عائد | بنك ناصر يطلق شهادة « سند الادخارية» الجديدة .. كم النسبة؟
ترامب: يتعين على الرئيس الروسي إنهاء الحرب في أوكرانيا
تحذير عاجل من الأرصاد.. شبورة وأتربة تضرب هذه المناطق
صراع جديد بين الأهلي وبيراميدز على عودة الفاخوري
وزارة العمل: 6499 فرصة عمل بـ 10 محافظات بالتعاون مع القطاع الخاص
رئيس وزراء جرينلاند: يجب أن نصدق تصريحات ترامب بأنه لا يريد الاستيلاء على الجزيرة
آخر تحديث لـ سعر الذهب مساء اليوم 22-1-2026.. صعود جديد
بعد انتقاله إلى بيراميدز.. ناصر ماهر يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك
غمرتني رسائلكم بفيض من الحب.. عبدالعزيز مخيون يطمئن جمهوره على صحته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظا القاهرة ومطروح يفتتحان معرض "كنوز مطروح – هدية لكل المحافظات

محافظى القاهرة ومطروح
محافظى القاهرة ومطروح
مريم عزت

افتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح معرض "كنوز مطروح – هدية لكل المحافظات"، والذي تنظمه محافظة القاهرة بالتنسيق مع محافظة مطروح،  بحديقة الحرية بالزمالك،ويستمر حتى 25 يناير تزامنًا مع استعدادات المواطنين لاستقبال شهر رمضان المبارك .

شهد الافتتاح اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ، وم. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، ود. اسلام رجب نائب محافظ مطروح ، وعدد من قيادات محافظتى القاهرة ومطروح ، والسفير ميجيل اليمان اورتياجا سفير دولة بيرو بالقاهرة .

وأكد محافظ القاهرة أن المعرض يمثل خطوة بارزة نحو تعزيز التكامل بين المحافظات المصرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم التنمية المحلية وتشجيع الصناعات الصغيرة والحرف التراثية، بما يعود بالنفع على المواطنين والمنتجين ، مشيرًا إلى أن المعرض يسهم في دعم الحرفيين وأصحاب الصناعات التقليدية، وفتح آفاق تسويقية جديدة لهم، إلى جانب تعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي بين المحافظات ، كما يعكس حضور سفير بيرو بالقاهرة الاهتمام الدولي بالفعاليات الثقافية والاقتصادية المقامة في مصر، ودورها في الترويج للتراث والحرف اليدوية، بما يسهم في تعزيز التعاون والتبادل الثقافي مع الدول المختلفة.

ويهدف المعرض إلى إبراز المنتجات البيئية والمشغولات اليدوية والتراثية التي تشتهر بها محافظة مطروح، وتسليط الضوء على المقومات السياحية والاستثمارية للمحافظة، كما يوفر للزوار فرصة للتعرف على ثقافة مطروح الغنية وتراثها العريق واكتشاف منتجاتها الفريدة.
كما يتيح المعرض منصة للتجار والمستثمرين للتواصل المباشر مع المنتجين المحليين في مطروح واستكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري المتاحة، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز فرص النمو للمشروعات الصغيرة والحرف التقليدية.
ويضم المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات، تشمل المشغولات اليدوية مثل السجاد اليدوي ، والكليم ، والمنسوجات الصوفية والمطرزات والخزف، والمنتجات الغذائية المميزة كالتمور الفاخرة والعسل الجبلي وزيت الزيتون البكر والمربى الطبيعية، إلى جانب الزيوت والعطور الطبيعية المستخلصة من نباتات صحراء مطروح النادرة.
ويعد المعرض فرصة مميزة للمواطنين لاقتناء منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة معرض كنوز مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

صورة ارشيفية

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

ترشيحاتنا

أسعار السجائر

كليوباترا ثابتة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 في المحلات والأسواق

الكاكاو باللبن

رغم احتياجه للتدفئة.. 6 فئات ممنوعة من شرب الكاكاو باللبن

زينة رمضان 2026

أسعار زينة رمضان 2026 في مصر.. أشكال جديدة تناسب كل الأذواق

بالصور

من مصر إلى العالمية.. نجوم المصارعة الحرة يحتفلون بـ«مكسرات» أحمد سعد

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي

طريقة عمل بسكوت القهوة

طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة

فيديو

ريهام عاصم

خرجيني هموت يا ماما.. تفاصيل صادمة قبل وفاة الاستايلست ريهام عاصم

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد