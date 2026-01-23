قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صفقة بـ57 مليار دولار.. ترامب يرفع عرض شراء جرينلاند إلى مليون دولار للفرد
تناولوا فسيخ وملوحة.. تسمم 10 أشخاص من أسرة واحدة في سوهاج
الجيش السوري يستعد لتسلم سجن الأقطان بعد انسحاب عناصر قسد
منع السمسرة وضبط البيانات .. كيف يغيّر قانون الحج قواعد التنظيم؟
سعر أغلى عيار ذهب اليوم 23-1-2026
أول جمعة من شعبان.. اغتنمها بالصلاة على النبي
استعدادات مكثفة لموعد صرف معاشات فبراير 2026 لـ 11.5 مليون مستحق
برشلونة ينجح في حسم صفقة حمزة عبد الكريم
بمشاركة منتخب مصر.. قطر تستعد لحدث كروي عالمي في 2026
الاتصالات : عدد مصانع الهواتف المحمولة في مصر 15 .. يعمل بها 10 آلاف مواطن
أقل سعر الدولار اليوم 23-1-2026
دعاء الجمعة الأولى في شعبان.. للرزق وقضاء الحاجات وسداد الديون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصلحة المواطن والعامل.. إشادة عمالية بمشاركة مصر بدافوس

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
الديب أبوعلي

أشاد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالمشاركة الفاعلة للدولة المصرية في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس 2026)، مؤكدًا أن هذا الحضور عكس مكانة مصر الدولية المتقدمة ودورها المتنامي كطرف مؤثر في مناقشة قضايا الاقتصاد العالمي، والاستقرار الإقليمي، والتنمية المستدامة.

وثمّن الاتحاد كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي قدّمت رؤية واضحة لطبيعة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي يمر بها العالم، وأكدت قدرة الدولة المصرية على الصمود، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار باعتباره أساسًا لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات.

وأشار الاتحاد إلى أن كلمة الرئيس تضمنت تأكيدًا على أهمية تمكين القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية وخلق فرص العمل، واستمرار تطوير البنية التحتية ودعم بيئة الاستثمار، والالتزام بنهج متوازن يحقق النمو الاقتصادي مع العدالة الاجتماعية، إلى جانب الدور المصري المسؤول في دعم السلام والاستقرار الإقليمي باعتباره مدخلًا ضروريًا للاستقرار الاقتصادي.

وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن هذه الرسائل تعكس فهمًا عميقًا لطبيعة المرحلة الراهنة، وحرصًا على حماية الاقتصاد الوطني من تداعيات الأزمات العالمية، مع وضع مصلحة المواطن والعامل المصري في صميم السياسات العامة.

وجدد الاتحاد دعمه الكامل لكافة الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار، وتحقيق التنمية الشاملة، وتوسيع قاعدة التشغيل، مؤكدًا أن عمال مصر كانوا وسيظلون ركيزة أساسية في بناء الاقتصاد الوطني، وشريكًا أصيلًا في مسيرة الإصلاح والتنمية.

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر دافوس 2026 المنتدى الاقتصادي العالمي الرئيس عبد الفتاح السيسي القطاع الخاص عمال مصر كلمة السيسي بمنتدى دافوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

سعر الذهب

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

صورة ارشيفية

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

سعر الذهب

صعود صاروخي في سعر الذهب بشكل مفاجئ.. وعيار 21 يتجه نحو 7000 جنيه

بحيرة مريوط

تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم الخميس 22-1-2026

صورة أرشيفية

جريمة تهز الغربية.. القصة الكاملة لإنهاء حياة مسن على يد أولاده في زفتى

ترشيحاتنا

كأس العالم 2026

تطور جديد.. هل تنسحب منتخبات أفريقيا من كأس العالم 2026؟

الإيجار القديم

بدأ العد التنازلي.. موعد تطبيق الزيادة الرسمية لشقق الإيجار القديم

الذهب

حين يتخلى الذهب عن خموله.. مركب غير مسبوق يهز مسلمات الكيمياء| إيه الحكاية؟

بالصور

بلاش تشتريها.. أكثر أنواع الخبز ضررا بالصحة

أنواع الخبز
أنواع الخبز
أنواع الخبز

طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة

التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي

زيادة الوزن ترفع خطر الإصابة بالخرف في الكِبر .. دراسة تكشف علاقة مباشرة

مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف

رمضان 2026 .. تفاصيل شخصية خالد الصاوى فى مسلسل ولاد الراعي

خالد الصاوى
خالد الصاوى
خالد الصاوى

فيديو

المخرج محمد الشرقاوي

مسرح المواجهة والتجوال ينقل الفن والثقافة لمحافظات مصر الحدودية والأقاليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد