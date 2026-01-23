مصلحة المواطن والعامل.. إشادة عمالية بمشاركة مصر بدافوس

أشاد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالمشاركة الفاعلة للدولة المصرية في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس 2026)، مؤكدًا أن هذا الحضور عكس مكانة مصر الدولية المتقدمة ودورها المتنامي كطرف مؤثر في مناقشة قضايا الاقتصاد العالمي، والاستقرار الإقليمي، والتنمية المستدامة.

وثمّن الاتحاد كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي قدّمت رؤية واضحة لطبيعة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي يمر بها العالم، وأكدت قدرة الدولة المصرية على الصمود، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار باعتباره أساسًا لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات.

وأشار الاتحاد إلى أن كلمة الرئيس تضمنت تأكيدًا على أهمية تمكين القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية وخلق فرص العمل، واستمرار تطوير البنية التحتية ودعم بيئة الاستثمار، والالتزام بنهج متوازن يحقق النمو الاقتصادي مع العدالة الاجتماعية، إلى جانب الدور المصري المسؤول في دعم السلام والاستقرار الإقليمي باعتباره مدخلًا ضروريًا للاستقرار الاقتصادي.

وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن هذه الرسائل تعكس فهمًا عميقًا لطبيعة المرحلة الراهنة، وحرصًا على حماية الاقتصاد الوطني من تداعيات الأزمات العالمية، مع وضع مصلحة المواطن والعامل المصري في صميم السياسات العامة.

وجدد الاتحاد دعمه الكامل لكافة الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار، وتحقيق التنمية الشاملة، وتوسيع قاعدة التشغيل، مؤكدًا أن عمال مصر كانوا وسيظلون ركيزة أساسية في بناء الاقتصاد الوطني، وشريكًا أصيلًا في مسيرة الإصلاح والتنمية.