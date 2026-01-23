قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-1-2026 والقنوات الناقلة
صور الأقمار الصناعية تكشف: غيوم كثيفة تغطي سماء القاهرة والمحافظات
السياحة المصرية تسجل 19 مليار دولار لأول مرة.. والصعيد يعلن "كامل العدد" في موسم قياسي
سعر الذهب اليوم 23-1-2026
مالك تيك توك الصيني يبرم صفقة لمنع حظره في أمريكا
دعاء الجمعة الأولى من شعبان.. احرص عليه بعد صلاة العصر وحتى غروب الشمس
أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق
ترامب يسحب دعوة كندا للانضمام إلى مجلس السلام عقب تلاسن مع رئيس وزرائها
حكم بريطاني يلزم الإمارات بدفع تعويض لضحـية اتجار بالبشر
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الجمعة 23 يناير 2026
قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلى ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا
محافظات

تغير ملحوظ.. حالة الطقس في أسوان اليوم الجمعة 23-1-2026

محمد عبد الفتاح

تشهد محافظة أسوان اليوم الجمعة 23-1- 2026 طقساً معتدلاً ومستقراً، يتميز بأجواء هادئة وارتفاع نسبي في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، ومع شروق الشمس وازدياد سطوعها بشكل تدريجى، بدأت درجات الحرارة في الارتفاع خاصة خلال ساعات الظهيرة.

ويُلاحظ تغير ملحوظ في حالة الطقس مقارنة بالأيام الماضية، حيث بدأت درجات الحرارة في الارتفاع بشكل تدريجي، مما يشير إلى بداية تحسن واضح في الأجواء مع دخول فصل الشتاء.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية يسود طقس شتوى مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء معتدل للحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره. 

وتختلف طبيعة أسوان نظرًا لموقعها الجغرافي في أقصى الجنوب في درجة الحرارة عن المحافظات الأخرى، حيث إنه بعد فترة الظهيرة تكون الأجواء معتدله فى الشتاء .

وبمجرد اختفاء أشعة الشمس وحلول وقت المغرب يبدأ الطقس في التحسن التدريجي بشكل جيد للغاية، ويشعر بها تحديدًا في المناطق المطلة على ضفاف النيل والمجاورة للزراعات، حيث تكون الأجواء معتدلة ورائعة بشكل مميز.

وسجلت درجة الحرارة العظمى في مدينة أسوان 30 درجة، والصغرى 12درجة، وترتفع درجة الحرارة العظمى عند فترة بعد الظهيرة حتى تصل إلى 30 درجة، بينما جاءت نسبة الأمطار 0% والرطوبة 27% والرياح 19كم/ س.

كما سجلت مدينة إدفو إحدى المدن التابعة لأسوان من أقصى الشمال درجة الحرارة العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة، وتستقر بعد درجة الحرارة في فترة الظهيرة عند 27 درجة، بينما جاءت نسبة احتمالية سقوط أمطار بنسبة 0% والرطوبة 27% والرياح 19 كم/ س.

وفي السياق نفسه، سجلت مدينة أبوسمبل جنوب أسوان درجة الحرارة العظمى 30 درجة والصغرى 12درجة، ويستمر ارتفاع الحرارة في فترة الظهيرة لـ23درجة، بينما جاءت نسبة الأمطار 0% والرطوبة 27% والرياح 19كم/ س. 

رحمة أحمد

حجاب أم توبة؟.. سبب اعتزال رحمة أحمد الفن

