قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلى ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا
نصائح هامة للقيادة في الطقس السيئ
"الزراعة" تتفقد البرامج البحثية وحقول التقاوي بالبحيرة لمتابعة حالة المحاصيل الشتوية
شهر شعبان ترفع فيه الأعمال .. عطية لاشين ينصح بهذا الأمر قبل البدء في برنامج الطاعة
سيارة خاصة وتعليم جامعي.. شروط عودة الفاخوري تحدد وجهته بين الأهلي وبيراميدز
هند عاكف لـ صدى البلد: سأتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات
إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال مخيم قلنديا
رسومات في حي يهودي متشدد.. اتهام مراهقين بمعاداة السامية في نيويورك
طريقة استخراج شهادة مخالفات السيارة من الإنترنت
تحضيرات رمضان بدون تكاليف.. خطوات ذكية لاستقبال الشهر الكريم
دعاء أول جمعة في شعبان.. 6 كلمات تقضي حاجتك وتفرج همك
رؤية منخفضة وأتربة عالقة.. تحذيرات عاجلة من خبراء الأرصاد الجوية
هند عاكف لـ صدى البلد: سأتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات

الفنانة هند عاكف
الفنانة هند عاكف
أوركيد سامي

أكدت الفنانة هند عاكف، أنها بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروّجي الشائعات، الذين يسعون إلى افتعال فتنة بينها وبين الأشقاء في دولة المغرب، من خلال نشر فيديوهات قديمة وإعادة تداولها بعناوين مضللة لا تمتّ للواقع أو لدولة المغرب بصلة.


وأوضحت هند عاكف أن هذه الأخبار الكاذبة يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تطبيق تيك توك، حيث تتضمن فيديوهات مفبركة ومحتوى مسيئًا يهدف إلى إثارة الجدل وتشويه صورتها أمام المجتمع دون أي أساس من الصحة، وخلق حالة من البلبلة والفتنة بين الشعوب الشقيقة.


وأضافت أنها تواصلت مع المستشار عصام مهنا محاميها، لمتابعة الأمر قانونيًا، واتخاذ الخطوات اللازمة ضد الصفحات والأشخاص القائمين على نشر هذه الشائعات، سواء داخل مصر أو خارجها.

 
واختتمت هند عاكف تصريحاتها بدعوة الجمهور إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، والاعتماد على المصادر الرسمية فقط، مؤكدة أن ما تتعرض له هو حملة ممنهجة مستمرة منذ أكثر من عام، تهدف إلى نشر الأكاذيب وتشويه صورتها أمام المجتمع وإثارة الجدل دون مبرر.

