هند عاكف لـ صدى البلد: سأتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات

أكدت الفنانة هند عاكف، أنها بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروّجي الشائعات، الذين يسعون إلى افتعال فتنة بينها وبين الأشقاء في دولة المغرب، من خلال نشر فيديوهات قديمة وإعادة تداولها بعناوين مضللة لا تمتّ للواقع أو لدولة المغرب بصلة.



وأوضحت هند عاكف أن هذه الأخبار الكاذبة يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تطبيق تيك توك، حيث تتضمن فيديوهات مفبركة ومحتوى مسيئًا يهدف إلى إثارة الجدل وتشويه صورتها أمام المجتمع دون أي أساس من الصحة، وخلق حالة من البلبلة والفتنة بين الشعوب الشقيقة.



وأضافت أنها تواصلت مع المستشار عصام مهنا محاميها، لمتابعة الأمر قانونيًا، واتخاذ الخطوات اللازمة ضد الصفحات والأشخاص القائمين على نشر هذه الشائعات، سواء داخل مصر أو خارجها.



واختتمت هند عاكف تصريحاتها بدعوة الجمهور إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، والاعتماد على المصادر الرسمية فقط، مؤكدة أن ما تتعرض له هو حملة ممنهجة مستمرة منذ أكثر من عام، تهدف إلى نشر الأكاذيب وتشويه صورتها أمام المجتمع وإثارة الجدل دون مبرر.