بناء الشخصية قبل التعليم.. المدارس المصرية اليابانية تفتح أبوابها لجيل "التوكاتسو" الجديد
وزير الزراعة يبحث مع وفد أردني تعزيز التعاون بمجالات الثروة الحيوانية
وظائف خالية في بنك مصر للخريجين،، شروط سهلة للتقديم
شكاوي من توقف هواتف بعض السائحين خلال زيارتهم لمصر
موعد صلاة الجمعة اليوم 23 يناير 2026
رانيا الجندي تحصل على الدكتوراه بامتياز عن أثر الأزمات الاقتصادية على سوق المال المصري
وزير الخارجية: تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية على رأس أولوياتنا
وزير الخارجية يؤكد على أهمية سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة
سوريا.. وزارة الداخلية تتسلم سجن الأقطان
أذكار الصباح مكتوبة.. حصن نفسك وبيتك وأولادك وقوي صلتك بالله الآن
وزير الدفاع لـ الداخلية: نعتز بالدور الوطني لرجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية
وظائف خالية بالإنتاج الحربي.. قدم الآن
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
زيلينسكي يعلن أعضاء الوفد الأوكراني قبل الاجتماع مع موسكو وواشنطن

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي
القسم الخارجي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن وفد بلاده المشارك في الاجتماع الثلاثي المزمع عقده في الإمارات العربية المتحدة سيكون بقيادة رستم عمروف، أمين مجلس الأمن والدفاع الوطني، ويضم الجنرال أندريه غناتوف، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأكد زيلينسكي أن الوفد سيتولى تمثيل أوكرانيا في المحادثات مع الجانب الروسي والولايات المتحدة، في إطار الجهود الدبلوماسية الجارية منذ بدء الحرب الروسية مع أوكرانيا في فبراير 2022، بهدف البحث عن حلول سياسية وأمنية لإنهاء النزاع المستمر منذ أكثر من أربع سنوات.

الغارات الروسية على كييف تتواصل

وفي وقت متزامن مع استعداد الوفد الأوكراني للمحادثات، شنت القوات الروسية غارات جديدة هذا الأسبوع على العاصمة كييف، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن معظم المدينة، بالإضافة إلى حرمان سكان حوالي 4 آلاف مبنى من التدفئة في ظل درجات حرارة دون الصفر.

وتقول روسيا إن استهداف البنية التحتية للطاقة يأتي ضمن جهودها لتقويض ما تصفه بـ”المجمع الصناعي العسكري لأوكرانيا”، معتبرة أن هذه الإجراءات جزء من عملياتها العسكرية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

كييف تصف الضربات بأنها جرائم حرب

من جانبها، تصف السلطات الأوكرانية هذه الضربات بأنها جرائم حرب تهدف إلى إرهاق السكان المدنيين وتدمير حياة المدنيين، معتبرة أن الهجمات على البنية التحتية الأساسية لا تقتصر على أهداف عسكرية بل تستهدف السكان المدنيين بشكل مباشر، ما يزيد من معاناة المدنيين في فصل الشتاء القارس.

وأشار مسؤولون في كييف إلى أن انقطاع الكهرباء والتدفئة تسبب في معاناة واسعة للسكان، خاصة في المباني السكنية التي تعتمد على أنظمة كهربائية مركزية لتوفير التدفئة، مما يزيد من المخاطر الإنسانية ويضاعف الضغوط على السكان المحليين.

تحركات دبلوماسية متزامنة

يأتي الإعلان عن الوفد الأوكراني إلى الإمارات في وقت تشهد فيه جهودًا دولية متزايدة للتوسط بين موسكو وكييف، وسط محاولات لتسهيل الحوار بين الأطراف الثلاثة والتوصل إلى ترتيبات أمنية قد تخفف من التصعيد العسكري المستمر.

ويشارك في الوفد الأوكراني كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين، في مقدمتهم رستم عمروف، أمين مجلس الأمن والدفاع الوطني، وأندريه غناتوف، رئيس هيئة الأركان العامة، بهدف ضمان التنسيق الكامل بين الجوانب العسكرية والسياسية أثناء المحادثات، وتقديم رؤية واضحة حول تطورات النزاع والمطالب الأمنية لأوكرانيا.

