زيلينسكي يعلن أعضاء الوفد الأوكراني قبل الاجتماع مع موسكو وواشنطن

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن وفد بلاده المشارك في الاجتماع الثلاثي المزمع عقده في الإمارات العربية المتحدة سيكون بقيادة رستم عمروف، أمين مجلس الأمن والدفاع الوطني، ويضم الجنرال أندريه غناتوف، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأكد زيلينسكي أن الوفد سيتولى تمثيل أوكرانيا في المحادثات مع الجانب الروسي والولايات المتحدة، في إطار الجهود الدبلوماسية الجارية منذ بدء الحرب الروسية مع أوكرانيا في فبراير 2022، بهدف البحث عن حلول سياسية وأمنية لإنهاء النزاع المستمر منذ أكثر من أربع سنوات.

الغارات الروسية على كييف تتواصل

وفي وقت متزامن مع استعداد الوفد الأوكراني للمحادثات، شنت القوات الروسية غارات جديدة هذا الأسبوع على العاصمة كييف، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن معظم المدينة، بالإضافة إلى حرمان سكان حوالي 4 آلاف مبنى من التدفئة في ظل درجات حرارة دون الصفر.

وتقول روسيا إن استهداف البنية التحتية للطاقة يأتي ضمن جهودها لتقويض ما تصفه بـ”المجمع الصناعي العسكري لأوكرانيا”، معتبرة أن هذه الإجراءات جزء من عملياتها العسكرية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

كييف تصف الضربات بأنها جرائم حرب

من جانبها، تصف السلطات الأوكرانية هذه الضربات بأنها جرائم حرب تهدف إلى إرهاق السكان المدنيين وتدمير حياة المدنيين، معتبرة أن الهجمات على البنية التحتية الأساسية لا تقتصر على أهداف عسكرية بل تستهدف السكان المدنيين بشكل مباشر، ما يزيد من معاناة المدنيين في فصل الشتاء القارس.

وأشار مسؤولون في كييف إلى أن انقطاع الكهرباء والتدفئة تسبب في معاناة واسعة للسكان، خاصة في المباني السكنية التي تعتمد على أنظمة كهربائية مركزية لتوفير التدفئة، مما يزيد من المخاطر الإنسانية ويضاعف الضغوط على السكان المحليين.

تحركات دبلوماسية متزامنة

يأتي الإعلان عن الوفد الأوكراني إلى الإمارات في وقت تشهد فيه جهودًا دولية متزايدة للتوسط بين موسكو وكييف، وسط محاولات لتسهيل الحوار بين الأطراف الثلاثة والتوصل إلى ترتيبات أمنية قد تخفف من التصعيد العسكري المستمر.

ويشارك في الوفد الأوكراني كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين، في مقدمتهم رستم عمروف، أمين مجلس الأمن والدفاع الوطني، وأندريه غناتوف، رئيس هيئة الأركان العامة، بهدف ضمان التنسيق الكامل بين الجوانب العسكرية والسياسية أثناء المحادثات، وتقديم رؤية واضحة حول تطورات النزاع والمطالب الأمنية لأوكرانيا.