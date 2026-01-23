قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

عميد تجارة عين شمس: بدء تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الأول والنتائج قريبا

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

أكد الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، أن الكلية   انتهت من ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/2026، والذي يُعد من أكبر المواسم الامتحانية ، مشيرًا إلى أن الكلية نجحت في إنجاز  الجداول الامتحانية، وسط تنظيم استثنائي، مؤكدا أن الموسم الامتحاني شمل ما يقرب من 60 ألف طالب وطالبة من مختلف الشعب والبرامج، وبلغ متوسط الحضور اليومي نحو 20 ألف طالب، قائلاً: إدارة هذا العدد الضخم من الطلاب تطلبت تخطيطًا دقيقًا وتنسيقًا عالي المستوى بين جميع قطاعات الكلية، وهو ما انعكس على انتظام سير الامتحانات دون معوقات تُذكر».


وأضاف الدكتور فريد الجارحي أن الامتحانات عُقدت على ثلاث فترات يوميًا، استوعبت كل فترة ما يقرب من 6500 طالب وطالبة، إلى جانب تخصيص لجان خاصة لطلاب ذوي القدرات الخاصة، بلغ عددهم نحو 400 طالب، وكذلك لجان للحالات المرضية ضمت نحو 700 طالب وطالبة، مؤكدًا أن «الكلية تحرص على توفير بيئة امتحانية عادلة تراعي الفروق الفردية والظروف الصحية للطلاب».


وأشار عميد الكلية إلى التنوع الكبير في أعداد الطلاب بين الشعب والبرامج المختلفة، موضحًا أن شعبة الدراسة باللغة العربية استحوذت على النصيب الأكبر بإجمالي يقارب 37 ألف طالب وطالبة، بينما بلغ عدد طلاب شعبة الدراسة باللغة الإنجليزية نحو 14 ألف طالب، إلى جانب ما يقرب من 9 آلاف طالب موزعين على شعبة اللغة الفرنسية، وبرنامجي الساعات المعتمدة باللغتين العربية والإنجليزية، فضلًا عن برامج العلوم المصرفية وتكنولوجيا الأعمال، مؤكدا أن الموسم الامتحاني لم يقتصر على طلاب مرحلة البكالوريوس فقط، بل شمل أيضًا طلاب التعليم المفتوح، والتعلم المدمج، والدراسات العليا، والشهادات المهنية، وهو ما يعكس – بحسب قوله – «الزخم الأكاديمي والتنوع الكبير الذي تتميز به كلية التجارة بجامعة عين شمس».


وفيما يتعلق بإجراءات السلامة، شدد الدكتور فريد الجارحي على أن صحة وسلامة الطلاب كانت على رأس أولويات الكلية، موضحًا أنه تم توفير عيادة طبية تعمل طوال فترات الامتحانات، مع وجود فريق تمريض دائم وتجهيزها بالأدوية والإسعافات الأولية للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة. كما تم تعزيز الإجراءات الأمنية بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني، والتأكد من توافر جميع اشتراطات السلامة من طفايات حريق، وممرات آمنة، وخطط إخلاء معتمدة، مضيفا أن إدارة الكلية نفذت أعمال صيانة شاملة للقاعات والمعامل قبل انطلاق الامتحانات، شملت مراجعة أنظمة الإضاءة والتهوية والتكييف، وصيانة مقاعد الطلاب، بما يضمن أداء الامتحانات في أجواء مناسبة تساعد على التركيز

وفيما يخص التنظيم الزمني، أوضح الدكتور فريد أن جداول الامتحانات وُضعت «بدقة شديدة» لتجنب التداخل أو التكدس، وتم إعلانها مبكرًا عبر البوابة الإلكترونية للكلية ولوحات الإعلانات، بما يضمن إتاحة الوقت الكافي للطلاب للاطلاع عليها والاستعداد الجيد، مشيرا أن أعمال الكنترول والتصحيح بدأت بالتوازي مع انطلاق الامتحانات في ديسمبر الماضي، قائلاً: نحرص على أن تسير أعمال التصحيح والرصد جنبًا إلى جنب مع انعقاد اللجان، لضمان سرعة إعلان النتائج فور انتهاء الامتحانات مباشرة، وبما يحافظ على مصداقية العملية التعليمية ويحقق مصلحة الطلاب».


واختتم الدكتور فريد محرم الجارحي تصريحاته بتوجيه الشكر والتقدير للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، مؤكدًا أن الكلية مستمرة في استكمال باقي الجداول بنفس مستوى الانضباط والكفاءة، ومشدّدًا على أن «كلية التجارة بجامعة عين شمس ستظل بيتًا علميًا يحتضن طلابه ويعمل باستمرار على تطوير خدماته التعليمية والإدارية».

