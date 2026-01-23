قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل المقارنة بين الإخوة تدمر نفسية الطفل؟.. ماذا يقول علم النفس
موعد جديد لمواجهة الزمالك وبتروجيت فى دوري السلة
أسعار الأرز والسكر والزيت في السلع التموينية لشهر فبراير 2026
حكم صلاة الجمعة في مكان يفرض رسوما للدخول فيه.. الإفتاء تجيب
وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة صاني SANY الصينية التعاون فى تصنيع توربينات الرياح
بريطانيا تنشر طائرات مقاتلة من طراز تايفون في قطر
الرئيس السيسي يضع خارطة طريق «الجمهورية الجديدة» بتكليفات اقتصادية ورسائل حاسمة لتحصين الوعي ضد التطرف
جناح الأزهر بمعرض الكتاب يعرض مخطوطا نادرا يؤكد ريادة المسلمين في علم الفلك
أوكرانيا: ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الروسية إلى 14 قتيلا وعشرات المصابين
القصة الكاملة لـ مصرع أم ونجلها بسبب الإسكوتر الكهربائي في الإسماعيلية
توفير مواصلات وطعام وشراب.. الأوقاف تستعد لإحياء شهر رمضان في مسجد مصر
أخبار البلد

وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة صاني SANY الصينية التعاون فى تصنيع توربينات الرياح

وزير الكهرباء خلال اللقاء
وزير الكهرباء خلال اللقاء
وفاء نور الدين

واصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اللقاءات وعقد الاجتماعات مع الشركات العالمية العاملة فى مجالات تصنيع المهمات الكهربائية للطاقات المتجددة، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتحول الطاقى وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة ،وتعظيم دورها فى مزيج الطاقة،وانطلاقاً من خطة الدولة ،لدعم الصناعة ونقل وتوطين التكنولوجيا،والتوسع فى تصنيع المهمات والمعدات الكهربائية ، واحلال المنتج المحلي ، وفى هذا الاطار ، اجتمع الدكتور محمود عصمت ، بوفد مجموعة شركات صانى "SANY "الصينية العاملة فى مجالات تصنيع مهمات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، برئاسة المهندس ألكسى با ،  المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  ، لبحث آليات العمل المشترك ونموذج الشركة لاقامة مصنع لتصنيع توربينات الرياح وتوطين التكنولوجيا الحديثة التى تمتلكها الشركة فى هذا المجال وذلك فى ضوء المباحثات التى تمت مع الشركة خلال زيارة الدكتور عصمت الى العاصمة الصينية بكين الشهر الماضى

تناول الاجتماع مناقشة نماذج العمل التى طبقتها الشركة خارج الصين ، وخطتها لدخول السوق المصرية ، ونماذج الشراكة والتعاون التى تقترحها فى مجالات تصنيع المهمات والمعدات الكهربائية الخاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، سيما استعدادات الشركة لاقامة اول مصنع لتوربينات الرياح فى مصر ونقل وتوطين التكنولوجيا المتطورة التى تمتلكها فى هذا المجال ، واستعداد قطاع الكهرباء للشراكة والمساهمة ، وتناول الاجتماع مناقشة مجالات عمل الشركة ، التى تشمل تصنيع مهمات ومعدات وجميع مكونات المحطات الشمسية ومحطات طاقة الرياح ، وكذلك اوجه الدعم الذى يتم تقديمه فى اطار خطة الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، وتم التطرق الى خطة التنمية الشاملة ومشروعات التنمية الزراعية والصناعية والعمرانية واتفاقيات التجارة مع الدول المجاورة، ومشروعات الطاقة المتجددة فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة ، وغيرها من عوامل الجذب للاستثمار فى مصر وإقامة المصنع ، ودراسة اقامة مصنع اخر لمهمات الطاقة الشمسية ، والاشتراطات الخاصة خلال المرحلة المقبلة فى اقامة مشروعات الطاقات المتجددة ، اعتمادا على المهمات التى سيتم تصنيعها محليا، وشمل الاجتماع استعراض خطة العمل والجداول الزمنية المحددة لإضافة القدرات الجديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، وإمكانية المشاركة فى هذا المجال، وتمت مناقشة اعمال تحديث وتدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب تلك القدرات ، وموقف الاراضي المخصصة للمشروعات والدراسات والقياسات الخاصة بها ، ومجريات الدمج بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتعظيم العوائد من الأراضي المتاحة.

قال الدكتور محمود عصمت، إن قطاع الكهرباء مستمر فى العمل على دعم نقل تكنولوجيا تصنيع مهمات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، وضرورة اقامة صناعة وطنية فى هذا المجال، موضحا أن هناك خطة عمل لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، وأن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة منفتحة على جميع أنواع ونماذج الشراكات، وخاصة عندما يكون الأمر مقترن باستخدام مهمات تم تصنيعها محليا، مضيفا أن الدولة تتبنى استراتيجية عمل لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة فى جميع المجالات والقطاعات، وتقديم كافة أوجه الدعم فى هذا الإطار.

وأوضح أن المجال مفتوح أمام جميع الشركات العاملة فى مجالات الطاقات المتجددة للدخول والمشاركة فى اطار خطة الدولة للتحول الطاقي، موضحا ان قطاع الكهرباء والطاقة قطع شوطا كبيرا فى سبيل ان تصبح مصر مركزا اقليميا للطاقة ولصناعة المهمات الكهربائية ، وتم منح الأفضلية للمنتج المحلي فى تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة ودعم وتحديث الشبكة الموحدة على كافة الجهود، مشيرا إلى الاشتراطات والضوابط التى يجرى العمل عليها لزيادة نسبة المكون المحلي فى مشروعات الطاقة المتجددة والتى تصل الى 60% ، موضحا العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفتح المجال أمام الشركات التى تمتلك التكنولوجيا فى اطار العمل الدائم على تحديث وتطوير الشبكة الكهربائية، مشيرا إلى الفرص الاستثمارية المتاحةوفقا لاستراتيجيتنا الوطنية للطاقة مؤكدا أن المصنع الذي يتم التباحث لإقامته سيكون الأول في مصر لتصنيع توربينات الرياح.

