حازم الجندي يقترح إعفاء المصريين بالخارج الحاصلين على إقامة من رسوم هاتفين سنويا

اقترح المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، السماح لكل مصري مقيم بالخارج ولديه إقامة سارية بإدخال هاتفين محمولين سنويا دون رسوم، مؤكدا أن هذا الإجراء من شأنه تحقيق التوازن بين حق المواطن ومتطلبات الدولة في تنظيم سوق الهواتف وحماية الصناعة الوطنية.

وأوضح «الجندي» أنه سيتقدم بـ اقتراح برغبة إلى مجلس الشيوخ لإعادة النظر في قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج على أن يتاح لكل مصري بالخارج إدخال هاتفين سنويا بدون رسوم، لافتا إلى أن القرار الحالي تسبب في حالة من الارتباك والغضب بين المصريين بالخارج، خاصة أنه يمس احتياجات شخصية وأسرية أساسية.

وتابع قائلا:" الهاتف أصبح أداة حياة يومية لا يمكن التعامل معها باعتبارها سلعة تجارية، وغالبية المصريين العاملين بالخارج يعودون إلى الوطن مرة أو مرتين سنويا، وغالبا ما يصطحبون هواتف لأسرهم كهدايا."

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن تحديد سقف هاتفين فقط في العام الواحد لكل مصري مقيم بالخارج، وربطه بإثبات الإقامة، يمثل حلا متوازنا يضمن عدم استغلال القرار تجاريا، وفي الوقت نفسه يساهم في غلق أبواب السوق السوداء، ويحد من الممارسات غير القانونية التي ظهرت نتيجة القرار السابق.

وشدد النائب على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي للمواطن المصري بالخارج، مؤكدا أن تطبيق الرسوم بشكل غير مرن تسبب في حالة من الاحتقان لدي المصريين بالخارج داعيا رئيس مصلحة الجمارك لإعادة النظر في القرار الحالي وآليات تنفيذه داخل المنافذ المختلفة، بما يحقق العدالة والشفافية، ويضمن وضوح الإجراءات لكل المواطنين.

وأوضح النائب حازم الجندي، أن مراجعة القرار لا تتعارض مع حماية الصناعة الوطنية أو تنظيم سوق الهواتف، بل تمثل خطوة تصحيحية لتلافي الآثار السلبية للقرار، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدا على أهمية الاستماع لنبض الشارع قبل إصدار أي قرارات تؤثر على حياة المصريين بالخارج وأسرهم.