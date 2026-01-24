السيد قنديل: 10% منح دراسية للطلاب المستحقين فى جامعة حلوان الأهلية

قال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، أن جامعة حلوان الأهلية تقدم منح بمقدار 10% من عدد الطلاب، ومجلس الجامعات الأهلية وضع ضوابط ملزمة للجميع سواء فى المنح الكاملة أو الجزئية، وتم اعداد منصة للتقدم للمنح بشكل مركزى، وهناك تعاون مع البنك المركزى وكذلك وزارة التضامن.

وأضاف رئيس جامعة العاصمة، خلال تصريحات لصدي البلد، أن هناك منح داخل جامعة العاصمة الحكومية ونقدم منح وتخفيضات فى البرامج الخاصة بالكليات فضلا عن توفير أموال وتبرعات ضمن ملف التكافل الاجتماعى.

وأوضح رئيس جامعة العاصمة، أن الجامعة الحكومية تقدم دعم كامل للجامعة الأهلية سواء العناصر التعليمية أو الموارد البشرية من أعضاء هيئة التدريس.