تصنيف ويبومتريكس .. إنجاز دولي جديد لجامعة القاهرة



حققت جامعة القاهرة قفزة كبيرة تمثل إنجازًا دوليًا جديدًا يعكس مسارها التصاعدي المتواصل في التصنيفات العالمية، حيث أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، تقدم جامعة القاهرة 82مركزا خلال 6أشهرو132 مركزًا خلال عام لتحتل الترتيب 405 عالميًا ضمن تصنيف ويبومتريكس الاسباني Webometrics Ranking of World Universities في إصدار يناير 2026، من بين أكثر من 32 ألف مؤسسة تعليمية على مستوى العالم، مع استمرار احتفاظها بالمركز الأول محليًا بين الجامعات المصرية.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا التقدم النوعي يُعد امتدادًا مباشرًا للإنجاز الذي حققته الجامعة في إصدار يوليو 2025، والذي جاءت فيه في المركز 487 عالميًا، بما يعكس قفزة ملموسة بلغت 82 مركزًا خلال ستة أشهر فقط، في دلالة واضحة على فاعلية الاستراتيجية المؤسسية التي تنتهجها الجامعة في تطوير الأداء الأكاديمي والبحثي والرقمي.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن هذا التقدم المتسارع في تصنيف ويبومتريكس يأتي بعد إطلاق الخطة الاستراتيجية للجامعة 2025-2030، والتفعيل الملموس لاستراتيجية الجامعة في الذكاء الاصطناعي، وكنتيجة لتعزيز السمعة الرقمية للجامعة، وتطوير الموقع الإلكتروني الرسمي، وتحسين جودة المحتوى الأكاديمي المنشور، وزيادة عدد الباحثين الأعلى استشهادًا في قاعدة بيانات جوجل سكولار، إلى جانب التوسع في الأبحاث المدرجة ضمن أعلى 10% استشهادًا بقاعدة بيانات سيماجو، فضلًا عن دعم سياسات الوصول المفتوح والشفافية المعرفية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذا الإنجاز الجديد يُجسد مكانة جامعة القاهرة كجامعة بحثية رائدة إقليميًا ودوليًا، ويؤكد التزامها بدعم البحث العلمي، وتشجيع النشر الدولي في المجلات المرموقة، وتعزيز الحضور المؤسسي الاحترافي للجامعة على المنصات الرقمية، بما يتسق مع معايير التصنيفات العالمية الحديثة، التي لم تعد تقيس الأداء الأكاديمي التقليدي فحسب، بل تمتد لتشمل التأثير المجتمعي، ونقل المعرفة، والتواصل الرقمي الفعّال.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن تقدم جامعة القاهرة إلى المركز 405 عالميًا هو نتاج عمل جماعي بروح الفريق الواحد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والعاملين، مدعومًا بسياسات تحفيزية واضحة للنشر الدولي، ودعم فني وبحثي متواصل، وتوسيع نطاق الشراكات الأكاديمية مع كبرى الجامعات العالمية، بما عزز من الحضور البحثي الدولي للجامعة.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن هذا الإنجاز يرسخ موقع جامعة القاهرة ضمن أفضل 1% من جامعات العالم، ويؤكد حرصها الدائم على التطوير المستمر والانفتاح العلمي الدولي، بما يدعم دورها كقوة بحثية مؤثرة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وجدير بالذكر أن تصنيف ويبومتريكس يصدر مرتين سنويًا في شهري يناير ويوليو، ويهدف إلى تشجيع الجامعات على تحسين حضورها الرقمي، ودعم الوصول المفتوح للمعرفة، ورفع جودة المحتوى الإلكتروني، ويشمل أكثر من 32 ألف مؤسسة تعليمية حول العالم.